Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber turu
Giriş Tarihi: 14.10.2021

Haber turu

Haber turu
Ronaldo yeni oyuncağı için 8.5 milyon sterlin harcadı
SEZON başında Juventus'tan eski kulübü Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, dünyada sınırlı sayıda üretilen Bugatti Centodieci marka otomobili 8.5 milyon sterlin (102 milyon TL) ödeyerek satın aldı. 36 yaşındaki ünlü yıldızın yeni oyuncağı İngiliz medyasında geniş yankı bulurken, Ronaldo'nun lüks otomobillerin hayranı olduğu hatırlatıldı. El işçiliği ile üretilmiş karbonfiber bir gövdeye sahip olan aracın sadece 10 versiyonu üretildi. 1600 beygir gücündeki otomobil, dünyanın en hızlı spor arabalarından birisi olarak gösteriliyor. Portekizli oyuncunun koleksiyonundaki otomobillerin toplam değeri böylece 30 milyon Euro oldu.

G.Saray ve Karşıyaka tam gaz
ERKEKLER basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda dün Galatasaray NEF, deplasmanda Bosna Hersek ekibi KK Igokea'yı 89-85 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. B Grubu'nda da Pınar Karşıyaka, sahasında Polonya temsilcisi Arged BM Stal Ostrow'u sahasında 80-77 yendi. Kadınlar EuroLeague'de ise Galatasaray, Rusya'da Dynamo Kursk'a 78-76 mağlup olurken Fenerbahçe Safiport, evinde Fransız kulübü Basket Landes'e 70-65 kaybetti. Kadınlar EuroCup'ta da Birevim Elazığ İl Özel İdare, Macaristan ekibi Uni Györ'ü 74-67 devirdi.

Otomatik ofsayt geliyor!
FIFA'NIN küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger, flaş bir açıklama yaptı. Fransa'nın başkenti Paris'te basına yaptığı konuşmada Wenger, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda, futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin büyük olasılıkla uygulanacağını söyledi. Bir futbolcunun ofsaytta olduğu anda kararın yardımcı hakeme bildirileceğini ifade eden Wenger, bazı şeyleri gizli tutması gerektiğini ancak bunun tahkimde büyük değişime neden olacağını kaydetti.

Kunter: Değişim için talibiz
TÜRKIYE Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını koyan Erman Kunter, değişim için yönetime talip olduklarını söyledi. Kunter, bir otelde listesinde yer alan Efe Aydan, Ömer Araz, Canan Erdoğan, Füsun Güler Uysal'la gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Değişim diye yola çıktık. Kiminle konuştuysak sorunların günden güne büyüdüğünü görüyoruz. Sıkıntıları konuşacak muhatap yok, kapanmaya yakın kulüpler var. Bu, değişimin artık gerekli olduğunu gösterdi. Kulüplerimize verebileceğimiz söz, katılım bedelini kaldırmak olacak" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp servet kazanıyorlar
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 13 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Gelini Ayat Adsız'ı testereyle parçalara ayırmıştı! Cani kayınpederin ifadesi kan dondurdu
Avrupa'da deprem! 5 ülkeden ortak bildiri: Fiyatlar yüzde 100 arttı
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Victor Nelsson'dan Fatih Terim ve İstanbul sözleri! "Beni en çok çıldırtan..."
İŞKUR KPSS şartsız en az 4 bin TL maaşlı personel alımı: Güncel İŞKUR personel alımı ilanları, şartları ve başvuru tarihleri 2021!
Son dakika! Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA | 13 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Yeni Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zam hesabı
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber turu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA