Haber turu

Ronaldo yeni oyuncağı için8.5 milyon sterlin harcadı
SEZON başında Juventus'tan eski kulübü Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, dünyada sınırlı sayıda üretilen BugattiCentodieci marka otomobili 8.5 milyon sterlin (102 milyon TL) ödeyerek satın aldı. 36 yaşındaki ünlü yıldızın yeni oyuncağı İngiliz medyasında geniş yankı bulurken, Ronaldo'nun lüks otomobillerin hayranı olduğu hatırlatıldı. El işçiliğiile üretilmiş karbonfiberbir gövdeye sahip olan aracın sadece 10 versiyonu üretildi. 1600 beygir gücündeki otomobil, dünyanın en hızlı spor arabalarından birisi olarak gösteriliyor. Portekizli oyuncunun koleksiyonundaki otomobillerin toplam değeri böylece 30 milyon Euro oldu.
G.Saray ve Karşıyaka tam gaz
ERKEKLER basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda dün Galatasaray NEF, deplasmanda Bosna Hersek ekibi KK Igokea'yı 89-85 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. B Grubu'nda da Pınar Karşıyaka, sahasında Polonya temsilcisi Arged BM Stal Ostrow'u sahasında 80-77 yendi. Kadınlar EuroLeague'de ise Galatasaray, Rusya'da Dynamo Kursk'a 78-76 mağlup olurken Fenerbahçe Safiport, evinde Fransız kulübü Basket Landes'e 70-65 kaybetti. Kadınlar EuroCup'ta da Birevim Elazığ İl Özel İdare, Macaristan ekibi Uni Györ'ü 74-67 devirdi.
Otomatik ofsayt geliyor!
FIFA'NIN küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger, flaş bir açıklama yaptı. Fransa'nın başkenti Paris'te basına yaptığı konuşmada Wenger, Katar'da düzenlenecek2022 Dünya Kupası'nda,futbolcuların ofsaytta olupolmadığını otomatik tespitedecek yeni sistemin büyükolasılıkla uygulanacağını söyledi. Bir futbolcunun ofsaytta olduğu anda kararın yardımcı hakeme bildirileceğini ifade eden Wenger, bazı şeyleri gizli tutması gerektiğini ancak bunun tahkimde büyük değişime neden olacağını kaydetti.
Kunter: Değişim için talibiz
TÜRKIYE Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını koyan Erman Kunter, değişim için yönetime talip olduklarını söyledi. Kunter, bir otelde listesinde yer alan Efe Aydan, Ömer Araz, Canan Erdoğan, Füsun Güler Uysal'la gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Değişim diye yola çıktık. Kiminle konuştuysak sorunların günden güne büyüdüğünü görüyoruz. Sıkıntıları konuşacak muhatap yok, kapanmaya yakın kulüpler var. Bu, değişimin artık gerekli olduğunu gösterdi. Kulüplerimize verebileceğimizsöz, katılım bedelinikaldırmak olacak" dedi.