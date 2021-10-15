İnfantino geri adım atmıyor
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 4 yerine 2 yılda bir düzenlenmesi konusunda UEFA karşı çıksa da kararından vazgeçmiyor. İsviçreli yönetici, Dünya Kupası'nda reform çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "2026'da ilk kez 48 takımlı Dünya Kupası'nı yapacağız. Sonraki turnuvanın2 veya 4 yılda bir düzenlenmesikonusunu ise görüşmeyedevam ediyoruz. Dünya Kupası ve benzeri organizasyonlar, sihirli turnuvalardır ve daha sık düzenlenmesi değerini artırır. Super Bowl,Wimbledon ve ŞampiyonlarLigi gibi organizasyonlar her yıldüzenleniyor" ifadelerini kullandı. FIFA, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi halinde 2028 Avrupa Şampiyonası ile aynı yıla denk gelmesi riski bulunuyor.
Newcastle'dan rekor bonservis
SUUDI prensi Mohammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle United'da yeni teknik direktör belli oluyor. Steve Bruce'un hocalığını yürüttüğü İngiliz ekibi Brendan Rodgers'ı takımın başına geçirmeye karar verdi. Newcastle United, Rodgers için Leicester City'e çıkış olarak 18.8milyon Euro (200 milyonTL) ödeme gerçekleştirecek. Bu rakam bir teknik adama ödenecek en yüksek ikinci bonservis bedeli olacak. Rekor ise geçen sezon Leipzig'ten 25 milyonEuro'ya Bayern Münih'e geçen Alman teknik direktör Julian Nagelsmann'a ait.
Pedri Gonzalez tam 1 milyar€
BARCELONA, geçen sezon en çok forma giyen oyuncusu (52 kez) Pedri Gonzalez'in sözleşmesini uzattığını açıkladı. Katalan ekibi, kontratının son senesindeki 18 yaşındaki genç yıldızla ilgili transfer dedikodularına son verdi ve sözleşmeyi 2025-26 sezonununsonuna kadaryineledi. Genç yıldızın serbest kalma bedeli ise dudak uçuklatacak cinsten: Tam bir 1milyar Euro...
39 taraftara tutuklama kararı
WEMBLEY Stadı'nda 11 Temmuz'da İngiltere ve İtalya arasında oynanan EURO 2020 finalinde stada biletsiz şekilde girmeye çalışanlarla ilgili UEFA soruşturma başlatmıştı. Olayla ilgili soruşturma tamamlanırken, 5 bin kişininkarşılaşmaya usulsüz yoldangirdiği tespit edildi. Güvenlik güçleriyle de tartışma yaşayan bu taraftarların 39'unun tutuklanmasına karar verildi. 1359 kişinin de statlara girişi yasaklandı.