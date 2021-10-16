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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Spor turu

Spor turu
Sedat Üründül Koşusu'nda zafer Baba Dallas'ın oldu
2016 yılında aramızdan ayrılan, yazarımız Ömer Üründül'ün babası Sedat Üründül adına düzenlenen Sedat Üründül Koşusu dün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti. 3+ yaş safkan İngiliz atlarına mahsus olarak koşulan yarış, 1400 metre çim pistte yapıldı. Koşuyu Mustafa Kılıçaslan'ın sahibi olduğu Baba Dallas, jokeyi Akın Sözen idaresinde 1.24.39 dereceyle kazandı.

Öldürülen Kenyalı atlet Tirop'un eşi yakalandı
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Kenya'yı temsil eden dünya rekortmeni atlet Agnes Tirop, geçtiğimiz çarşamba günü evinde ölü bulunmuştu. 25 yaşındaki sporcunun karnından bıçaklanarak öldürüldüğü açıklanırken, failinin ise eşi olduğu ileri sürülmüştü. Dün de Agnes Tirop'un eşi Emmanuel Rotich yakalandı. Bölge polis amirlerinden Keiyo North, "Şu anda cinayetle ilgili tek şüpheli var ve onu da yakaladık. Soruşturma devam ediyor" dedi.

Son şampiyon Anadolu Efes Avrupa'da kayıp
THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon galibiyete hasret kaldı. Deplasmanda Olimpia Milano'ya 75-71'lik skorla yenilen lacivert-beyazlılar, 4. maçından da mağlup ayrıldı. Sadece ilk çeyreği önde kapatan Anadolu Efes, hücumda ve savunmada istediğini yapamayınca mücadeleyi kaybetti. Vasilije Micic'in 17 sayılık performansı da galibiyet için yeterli olmadı.

Ronaldo'dan sevgilisine 1.3 milyon TL'lik çanta
MANCHESTER United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e mücevherlerini koyması için ünlü bir markaya ait 124 bin Euro (1.3 milyon TL) değerinde çanta aldı. Yaklaşık 137 santim yüksekliğindeki çantada Georgina'nın bileziklerini, kolyelerini ve yüzüklerini koyabileceği sekiz çekmece bulunuyor. Arjantinli modelin 2.6 milyon Pound değerinde mücevher koleksiyonu olduğu tahmin ediliyor.

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