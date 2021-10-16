Sedat Üründül Koşusu'nda zafer Baba Dallas'ın oldu
2016 yılında aramızdan ayrılan, yazarımız Ömer Üründül'ün babası Sedat Üründül adına düzenlenen Sedat Üründül Koşusu dün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti. 3+ yaş safkan İngiliz atlarınamahsus olarak koşulan yarış, 1400 metre çim pistte yapıldı. Koşuyu Mustafa Kılıçaslan'ın sahibi olduğu Baba Dallas,jokeyi Akın Sözen idaresinde 1.24.39 dereceyle kazandı.
Öldürülen Kenyalı atlet Tirop'un eşi yakalandı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Kenya'yı temsil eden dünya rekortmeni atlet Agnes Tirop, geçtiğimiz çarşamba günü evinde ölü bulunmuştu. 25 yaşındaki sporcunun karnından bıçaklanarak öldürüldüğü açıklanırken, failinin ise eşi olduğu ileri sürülmüştü. Dün de Agnes Tirop'un eşi Emmanuel Rotich yakalandı. Bölge polis amirlerinden Keiyo North, "Şu anda cinayetleilgili tek şüpheli var ve onu da yakaladık.Soruşturma devam ediyor" dedi.
Son şampiyon Anadolu Efes Avrupa'da kayıp THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon galibiyete hasret kaldı. Deplasmanda Olimpia Milano'ya 75-71'lik skorla yenilen lacivert-beyazlılar, 4. maçından da mağlup ayrıldı. Sadece ilk çeyreği önde kapatan Anadolu Efes, hücumda ve savunmada istediğini yapamayınca mücadeleyi kaybetti. Vasilije Micic'in 17 sayılıkperformansı da galibiyet için yeterli olmadı.
Ronaldo'dan sevgilisine 1.3 milyon TL'lik çanta
MANCHESTER United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'emücevherlerini koyması için ünlü birmarkaya ait 124 bin Euro (1.3 milyonTL) değerinde çanta aldı. Yaklaşık 137 santim yüksekliğindeki çantada Georgina'nın bileziklerini, kolyelerini ve yüzüklerini koyabileceği sekiz çekmece bulunuyor. Arjantinli modelin 2.6 milyonPound değerinde mücevher koleksiyonu olduğu tahmin ediliyor.