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Giriş Tarihi: 18.10.2021 13:25

Güney derbisi Çukurova’nın

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Güney derbisi Çukurova’nın

Sigorta Shop Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi Spor sahasında konut ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni 3-1 yenerek, Güney Derbisini kazandı.

Büyük bir heyecana sahne alan karşılaşmanın ilk setini Çukurova'nın sultanları rakibine 25-19 üstünlük sağlayarak 1-0 öne geçti. Salonu dolduran taraftarının desteğini de arkasına alan Çukurova Belediyesi SK, ikinci sette çok üstün bir oyun ortaya koyarak 25-15 kazandığı sette rakibine şans tanımadı ve durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette toparlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi büyük çekişmeye sahne olan setti 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi ve maça ortak oldu. Ancak dördüncü sette toparlanan Çukurova'nın Sultanları bu seti 25-13 aldı ve maçı da 3-1 kazanarak galibiyetle tanıştı.

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Güney derbisi Çukurova’nın
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