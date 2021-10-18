Güney derbisi Çukurova’nın

Büyük bir heyecana sahne alan karşılaşmanın ilk setini Çukurova'nın sultanları rakibine 25-19 üstünlük sağlayarak 1-0 öne geçti. Salonu dolduran taraftarının desteğini de arkasına alan Çukurova Belediyesi SK, ikinci sette çok üstün bir oyun ortaya koyarak 25-15 kazandığı sette rakibine şans tanımadı ve durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette toparlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi büyük çekişmeye sahne olan setti 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi ve maça ortak oldu. Ancak dördüncü sette toparlanan Çukurova'nın Sultanları bu seti 25-13 aldı ve maçı da 3-1 kazanarak galibiyetle tanıştı.