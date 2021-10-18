İnfantino yeni Dünya Kupası için geri adım atmıyor
FIFA Başkanı Gianni İnfantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi fikrini yineledi. Venezuela Futbol Federasyonu'nu ziyaretinde konuşan Infantino, "FIFA kongre üyelerinden gelen taleple uluslararası maç takviminde yeniden düzenlemeyi ve Dünya kupasını 2 yılda bir düzenlemeyi futbol açısından analiz ettik. Bunun birçok avantajı varçünkü pek çok ülkeye Dünya Kupası'nakatılma fırsatı vermiş oluyoruz" dedi.
İspanya Rallisi'nde zafer Belçikalı Neuville'in oldu
DÜNYA Ralli Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 11. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı. Katalonya özerk bölgesindeki Salou kasabasında yapılan ve 17 etaptan oluşanmücadeleyi, 2 saat 34 dakika 11.8 saniyedetamamlayan Neuville, sezonun 2, kariyerinin 15. zaferine ulaştı. Yarışı 4. sırada bitiren Sebastien Ogier (Toyota Gazoo), 204 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.
Stephen Curry 30 dakikada 41 sayı attı
NBA'DE yeni sezonun başlamasına 1 gün kala hazırlık maçları da tamamlandı. Golden State Warriors, süper yıldızı Stephen Curry'nin damga vurduğu maçta, Portland Trail Blazers'ı119-97 mağlup ederek hazırlık dönemini 5-0 ile tamamladı. Curry de 30 dakikada 41 sayı (7/14 üçlük), 9 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ile oldukça formda olduğunu gösterdi.
Kocaelispor seriye bağladı TFF 1. LIG'IN 9. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golü 81. dakikada penaltı vuruşunu goleçeviren Dino Ndlovu'dan geldi. Kocaeli üst üste 4. maçını kazanırken puanını 16 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Ligde 6. yenilgisini yaşayarak son sırada yer alan Keçiörengücü ise 4 puanda kaldı