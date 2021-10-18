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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Spor turu

Spor turu
İnfantino yeni Dünya Kupası için geri adım atmıyor
FIFA Başkanı Gianni İnfantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi fikrini yineledi. Venezuela Futbol Federasyonu'nu ziyaretinde konuşan Infantino, "FIFA kongre üyelerinden gelen taleple uluslararası maç takviminde yeniden düzenlemeyi ve Dünya kupasını 2 yılda bir düzenlemeyi futbol açısından analiz ettik. Bunun birçok avantajı var çünkü pek çok ülkeye Dünya Kupası'na katılma fırsatı vermiş oluyoruz" dedi.

İspanya Rallisi'nde zafer Belçikalı Neuville'in oldu
DÜNYA Ralli Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 11. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı. Katalonya özerk bölgesindeki Salou kasabasında yapılan ve 17 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 34 dakika 11.8 saniyede tamamlayan Neuville, sezonun 2, kariyerinin 15. zaferine ulaştı. Yarışı 4. sırada bitiren Sebastien Ogier (Toyota Gazoo), 204 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Stephen Curry 30 dakikada 41 sayı attı
NBA'DE yeni sezonun başlamasına 1 gün kala hazırlık maçları da tamamlandı. Golden State Warriors, süper yıldızı Stephen Curry'nin damga vurduğu maçta, Portland Trail Blazers'ı 119-97 mağlup ederek hazırlık dönemini 5-0 ile tamamladı. Curry de 30 dakikada 41 sayı (7/14 üçlük), 9 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ile oldukça formda olduğunu gösterdi.

Kocaelispor seriye bağladı
TFF 1. LIG'IN 9. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golü 81. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Dino Ndlovu'dan geldi. Kocaeli üst üste 4. maçını kazanırken puanını 16 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Ligde 6. yenilgisini yaşayarak son sırada yer alan Keçiörengücü ise 4 puanda kaldı

TFF LİGLERİNDE DÜN

TFF 2. LİG
Kırmızı Grup: Turgutluspor- Ankaraspor: 4-3, Bayburt Öİ-Çorum FK:
1-2, Kahramanmaraşspor-Van Spor FK:
0-3, Ergene Velimeşe-İnegölspor: 2-1, Sivas Bld-Bodrumspor: 0-0, Sakaryaspor- Hekimoğlu Trabzon: 0-0, Afjet Afyonspor- Adıyaman FK: 1-0, Serik Bld-Somaspor: 1-0, Diyarbekir-Niğde Anadolu FK: 3-0.
Beyaz Grup: Kırklarelispor-Amed Sportif:
1-1, Kırşehir Bld-Tarsus İY: 2-1, Uşak Spor- Isparta 32: 0-1, Nazilli Bld-24Erzincanspor:
1-1, Eskişehirspor-1928 Bucaspor: 0-4, Karacabey Bld-Zonguldak Kömür: 1-2.
TFF 3.LİG
1. Grup: Gözgözler Akademi-Fatsa Bld:
0-0, Artvin Hopa-Bursa Yıldırım: 1-2, Karaman Bld-Belediye Kütahya: 1-2, Kahta 02 Spor-Nevşehir Bld: 5-3, Sancaktepe- Elazığspor: 3-3, Bergama Bld-Erbaaspor:
1-2, Osmaniyespor-Arnavutköy Bld: 1-0, Çatalcaspor-Hendek Spor. 0-2, 1954 Kelkit- Batman Petrol: 1-3 2. Grup: Yomraspor-Siirt İÖİ: 0-1, 52 Orduspor-Bayrampaşa: 0-0, Altındağspor-Iğdır FK: 2-2, Darıca G.Birliği- Kuşadasıspor: 2-0, Düzcespor-Hacettepe Spor: 2-1, Yeşilyurt Bld-Kızılcabölük:
2-1, Çarşambaspor-Alanya Kestel: 0-1, İskenderunspor-Elazığ Karakoçan: 3-0, Şile Yıldızspor-68 Aksaray Bld: 4-2 3. Grup: Ağrı 1970-Tepecik: 1-0, Belediye Derince-Orduspor 1967: 1-1, Esenler Erok- Ofspor: 6-1, Kırıkkale Büyük Anadolu-K.
Karabük: 2-0, Modafen-Karaköprü Bld: 2-2, Çankaya FK-Edirnespor: 1-0, İçel İY-Mardin Fosfat: 1-0, Fethiyespor-Gümüşhanespor:
4-2, Karşıyaka-Ceyhanspor: 1-0.

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