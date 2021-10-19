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Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:15 Son Güncelleme: 19.10.2021 11:28

Kaan Ayhan’dan Beşiktaş’a yeşil ışık! “Bırakın gideyim…”

Kaan Ayhan’dan Beşiktaş’a yeşil ışık! “Bırakın gideyim…”

Beşiktaş’ın geçen sezondan transfer etmeye çalıştığı fakat Sassuolo’nun bırakmadığı Kaan Ayhan, Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı. Milli futbolcu kulübüne gitmek istediği ileterek “Oynamayacaksam bırakın beni.” dediği ifade edildi. Sergen Yalçın'ın da takımda görmek istediği Kaan Ayhan'ın sözleri...

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan için yeniden transfer girişimlerine başlıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da istediği Milli futbolcu Kaan Ayhan, Serie A takımı Sassuolo'da forma giyiyor. Fakat bu sezon istediği süreleri alamayan Kaan Ayhan, takıma resti çekti.

KAAN AYHAN SASSUOLO'DAN GİTMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ

Beşiktaş'ta sezonun başında takıma kiralık olarak transfer edilmek istenen Kaan Ayhan için yeniden harekete geçilecek. Kaan Ayhan'ın kiralık olarak gitmesine izin vermeyen Sassuolo, Kaan Ayhan'a bu sezon çok fazla forma şansı vermedi.

"GİTMEK İSTİYORUM, BENİ BIRAKIN"

Fanatik'in bir haberine göre, istediği süreleri alamayan Kaan Ayhan da resti çekerek teknik direktör Alessio Dionisi ile konuşarak "Süre alamayacaksan gitmek istiyorum, beni bırakın" dediği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ İÇİN FIRSAT TRANSFERİ

Beşiktaş'ın bu sene hem Avrupa'da hem de ligde oynadığı zorlu kulvar nedeniyle kadro derinliği için düşündüğü Kaan Ayhan yeniden gündeme geldi. 8+3 kuralı için de Beşiktaş'ın istediği bir isim Kaan Ayhan.

BABASI BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜMÜŞTÜ

Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan'ın transfer sezonunda Beşiktaş yönetimi ile görüşmüş ve "Sassuolo ile anlaşma sağlanırsa, oğlum Türkiye'de forma giyer." Diyerek Kaan Ayhan'ın da Türkiye'de forma giymek istediği sinyalini vermişti.

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Ocak ayındaki ara transfer döneminde Kaan Ayhan için harekete geçmesi ve oyuncuyu transfer etmesi bekleniyor. Kaan Ayhan bu sezon 3 maçta toplam 98 dakikada oynadı. Kaan'ın Sassuolo ile olan sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.

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Kaan Ayhan’dan Beşiktaş’a yeşil ışık! “Bırakın gideyim…”
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