Mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e duygusal sözler…

Wilder'ın sevenleri yaşanan bunca gerilimden sonra böyle bir mesaj yayınlamasının ardından şaşkınlığını gizleyemedi.

Davranış psikoloğu Jo Hemmings şunları söyledi: "Dövüş sırasında ve sonrası ani duygu patlamaları yaşanır. Stres hormonları adrenalin ve kortizol, sahip olduğunuz her şeyi vermek için zirveye çıkar. Her iki boksör de bunu hissetmiş olacak. Fury, kazanmanın mutluluğu yaşarken, Wilder da kaybetmenin acı hissini yaşıyor. Maç sonrasında sinirden dolayı rakibini kutlamak aklına bile gelmemiş olabilir. Bir hayal kırıklığı yaşadığı çok belli" dedi.