Haber turu

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Giriş Tarihi: 20.10.2021

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Lukaku tam 8 dil biliyor!
CHELSEA'NIN yıldız golcüsü Romelu Lukaku ile ilgili enteresan bir detay ortaya çıktı. Belçikalı futbolcunun 2018'de Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya'yı yendikleri maçtan sonra Portekizce röportaj vermesi Brezilya basınını şaşırtmıştı. İnter'e transfer olduktan sonra da İtalyanca konuşan 28 yaşındaki forvet, "Takım arkadaşlarıma kendimi ifade etmek benim için çok önemli" demişti. Lukaku'nun Fransızca, Almanca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Felemenkçe, Flamanca ve İtalyanca konuşabildiği açıklandı.

Sahada yasak dinlemediler!
FUTBOL tarihinde ilk kez topa kafayla vurmanın yasak olduğu bir karşılaşma oynandı. Kafa vuruşunun yasaklanması durumunda futbolun neye benzeyeceği üzerine yapılan deneyde İngiltere'deki Brewery Field Stadı'nda veteran futbolcular karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında oyuncular sadece ceza sahası içinde kafayla topa vurabildi. İkinci yarıda tüm sahada kafa kullanmak yasak oldu. 5-5 biten maçtaki ilk golün kafa vuruşuyla atılması dikkat çekti.

Kara Kartal sonradan açıldı
BEŞIKTAŞ Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında konuk olduğu EWE Baskets takımını 83-81 yendi. EWE Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 31-25 önde bitiren Alman ekibi, devre arasına da 52-42 üstün gitti. İkinci yarıya etkili başlayan Kara Kartal, 10-0'lık seriyle durumu 52-52'ye getirdi. Başa baş geçen mücadelenin üçüncü periyodunu 67-65 üstün tamamlayan siyah-beyazlılar, parkeden 83-81 galip ayrıldı. Beşiktaş'ta Rondae Hollis-Jefferson 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. EuroCup'ta ise A Grubu'nda Türk Telekom, Fransa ekibi Levallois Metropolitans'ı 73-65 mağlup etti.

VakıfBank set vermeden kazandı
VOLEYBOLDA Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi. TVF Başkent Spor Salonu'nda 69 dakika süren karşılaşmada ilk seti 25-16, ikinci seti ise 25-21 kazanan VakıfBank, üçüncü sette coştu ve 25-6 alarak galibiyete uzandı. AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında ise Halkbank, deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.

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