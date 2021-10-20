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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Salah’tan çılgın istek

Salah’tan çılgın istek

Liverpool’un sözleşme uzatmak istediği Mısırlı yıldız, haftalık 592 bin Euro istedi. Talep kabul görürse tecrübeli forvet, Premier Lig’in en çok kazanan ismi olacak

Premier Lig ekibi Liverpool'da dördüncü sezonunu geçiren ve en istikrarlı oyuncular arasında olan Mohamed Salah yeni sözleşme teklifini kaptı. Ancak iki yıl daha kontratı bulunan Mısırlı yıldızın yeni sözleşmeyle alakalı kulübüyle arasında maddi pürüz var. Haftada 237 bin Euro (2.5 milyon TL) elde eden 29 yaşındaki forvet, en fazla kazanan futbolcu olmak için Liverpool'dan bunun 2.5 katını talep etti.

YILLIK 28 MİLYON EURO ALACAK!
Maaşının haftalık 592 bin Euro'ya çıkarılmasını isteyen tecrübeli oyuncu, yeni maaşıyla bu sezon eski takımına dönen Manchester United'lı Cristiano Ronaldo'yu da geride bırakacak. Portekizli süper star da haftalık 569 bin Euro (6.1 milyon TL) ile Premier Lig'in en çok kazanan ismi konumunda bulunuyor. Salah da 592 bin Euro'luk (6.4 milyon TL) ücretiyle senelik 28 milyon Euro (303 milyon tl) civarında bir maaşı cebine koymuş olacak.

BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
Referanslarıyla hak ediyor
Mohamed Salah'ı Roma, 40 milyon Euro'ya Liverpool'a sattığında İtalyan medyası İspanyol sportif direktör Monchi'yi tebrik etmiş, İngilizler'in de değerinden daha fazla değer ödediğini yazmıştı. Futbolda çok az oyuncu bir sonraki sezonda bu kadar patlama yapabilir ve her şeyden önemlisi o sıçramayı yaptıktan sonra devamını getirir. Liverpool'un 30 yıllık şampiyonluk hasretinin sona ermesinde de, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında da yani kısacası Liverpool'un eski Liverpool olmasında elbette başta teknik direktör Klopp olmak üzere çok sayıda ismin emeği var. Ama sahadaki isimler arasında birincisi Mo Salah. İşte tam da bu yüzden alacağı kontratı geçmişteki referansıyla hak ediyor Mısırlı forvet.

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Salah’tan çılgın istek
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