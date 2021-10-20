Salah’tan çılgın istek

Liverpool’un sözleşme uzatmak istediği Mısırlı yıldız, haftalık 592 bin Euro istedi. Talep kabul görürse tecrübeli forvet, Premier Lig’in en çok kazanan ismi olacak
Premier Lig ekibi Liverpool'da dördüncü sezonunu geçiren ve en istikrarlı oyuncular arasında olan Mohamed Salah yeni sözleşme teklifini kaptı. Ancak iki yıl daha kontratı bulunan Mısırlı yıldızın yeni sözleşmeyle alakalı kulübüyle arasında maddi pürüz var. Haftada237 bin Euro (2.5 milyonTL) elde eden 29 yaşındakiforvet, en fazla kazananfutbolcu olmak içinLiverpool'dan bunun 2.5katını talep etti.
YILLIK 28 MİLYON EURO ALACAK!
Maaşının haftalık 592 bin Euro'ya çıkarılmasını isteyen tecrübeli oyuncu, yeni maaşıyla bu sezon eski takımına dönen Manchester United'lı Cristiano Ronaldo'yu da geride bırakacak. Portekizli süper star da haftalık 569 bin Euro (6.1 milyon TL) ile Premier Lig'in en çok kazanan ismi konumunda bulunuyor. Salah da 592 bin Euro'luk (6.4 milyon TL) ücretiyle senelik 28 milyon Euro (303 milyon tl) civarında bir maaşı cebine koymuş olacak.
BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
Referanslarıyla hak ediyor Mohamed Salah'ı Roma, 40 milyon Euro'ya Liverpool'a sattığında İtalyan medyası İspanyol sportif direktör Monchi'yi tebrik etmiş, İngilizler'in de değerinden daha fazla değer ödediğini yazmıştı. Futboldaçok az oyuncu bir sonrakisezonda bu kadar patlamayapabilir ve her şeydenönemlisi o sıçramayıyaptıktan sonra devamınıgetirir. Liverpool'un 30 yıllık şampiyonluk hasretinin sona ermesinde de, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında da yani kısacası Liverpool'un eski Liverpool olmasında elbette başta teknik direktör Klopp olmak üzere çok sayıda ismin emeği var. Ama sahadakiisimler arasında birincisiMo Salah. İşte tam da bu yüzden alacağı kontratı geçmişteki referansıyla hak ediyor Mısırlı forvet.