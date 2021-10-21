Kortların 1 numarası aşı inadını sürdürüyor

20 grand slam şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, Kovid-19 aşısını reddettiğiiçin Avustralya Açık'ı kaçırabilir. Organizatörlerin aşı olmayan sporcuları kabul etmediklerini açıklamasının ardından 1 numaralı raket, ocak ayındaki sezonun ilk grand slam turnuvasına katılıp katılmayacağının henüz belli olmadığını söyledi. Avustralya'da tam 9 şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi, en büyük rakipleri RogerFederer ve Rafael Nadal'ı geride bırakma fırsatını aşı zorunluluğu nedeniyle geri çevirebileceğini de belirtti.