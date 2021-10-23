İstanbul’da yumruklar konuşacak

Dünyanın en büyük kick boksçularını bir araya getiren King of Kings (KOK) organizasyonu için Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tanıtım toplantısı düzenlendi. 28 Ocak 2022'de İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinliğe Mike Tyson, Gökhan Saki ve Albert Kraus gibi boks dünyasının tanınan simaları onur konuğu olacak. KOK Genel Menajeri Donatas Simanaitis, Thai Fight Federasyonu Genel Sekreteri Erdal Karadağ ve organizatörlerin hazır bulunduğu toplantıda Simanaitis, Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğu için etkinliği burada yapmak istediklerini belirtti.