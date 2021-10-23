Tyson Fury ve Deontay Wilder’ın doping testleri açıklandı!

Las Vegas'ta milyonlarca izleyicinin merakla beklediği maçta karşı karşıya gelen Tyson Fury ve Deontay Wilder kıyasıya bir mücadele ortaya koymuş ve kazanan nakavtla Tyson Fury olmuştu.
İki boksör kurallar gereği doping testlerine girmişti. Tyson Fury ve Deontay Wilder, üçüncü ve son ağır sıklet maçından sonra son kez doping testlerinden geçtiler.
Fury, Wilder'ı bu ayın başlarında Las Vegas'ta 12. raunta sonunda nakavt ederek şampiyonluk kemerini korumayı başarmıştı.
VADA'DAN DOPİNG AÇIKLAMASI
Gönüllü Anti-Doping Ajansı (VADA), her iki dövüşçünün de son numunelerinin sonuçları hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Doping testlerini tekrar başarıyla tamamladıkları için Tyson Fury ve Deontay Wilder'ı tebrik ederiz." denildi.
"WİLDER'IN BANA KARŞI NEFRETİ VAR"
Fury, Wilder'in menajeri Finkel'e şunları söylemişti: "Beni dinle, hayatım boyunca hiç hile yapmadım. Her zaman adil bir şekilde oynadım. Wilder'in bana karşı bir nefreti var. Bunun nedenini anlayamıyorum."
"YANINA MORAL VERMEK İÇİN GİTTİM"
"Wilder beni hiç sevmiyor. Çünkü onu 3 kere yendim. Ben centilmen bir sporcuyum. Ona moral vermek için yanına gittim ama o bana hakaret etti. Bu onun sorunu.