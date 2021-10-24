Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Fenerbahçe salonda unvanlarını kaybetti...
Giriş Tarihi: 24.10.2021

Fenerbahçe salonda unvanlarını kaybetti...

Fenerbahçe salonda unvanlarını kaybetti...
Fenerbahçe'nin erkek basketbol ve kadın voleybol takımları aldıkları yenilgilerle hem namağlup unvanlarını hem de liderliklerini kaybettiler. Geçen hafta Anadolu Efes'i yenerek ING Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde zirveye çıkan sarı-lacivertli ekip dün deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'a 84-73 yenilerek taraftarlarında büyük hayal kırıklığı yarattı. Misli.com Sultanlar Ligi'nde 4'te 4 yapan Fenerbahçe Opet de THY'ye 26-24, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenilip çifte yara aldı. Bu maçta başantrenör Terzic'in pasör Naz Akyol'u oynatmaması da büyük tepki çekti. Galatasaray HD Sigorta ise güçlü rakibi Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup etti. Diğer sonuçlar: VakıfBank-Bolu Belediye: 3-0, PTT-Yeşilyurt: 3-0, Aydın Büyükşehir Belediye-Kuzeyboru: 3-0.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Lille-Brest maçında Fransız taraftarlar Burak Yılmaz’ı ıslıkladı! Milli futbolcu oyundan çıkarken...
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor, yarın mı yapılacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri bekleniyor!
CHP'li Ünal Çeviköz yine şaşırtmadı! Türk yargısını hedef alan büyükelçileri savundu
İhmali ölüme kadar götürdü, sevenleri yasa boğuldu! Oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı
İŞKUR güncel memur alımı ve personel alımı 2021 iş ilanları yayınlandı: İlkokul mezunu ve en az 5 bin TL maaşla binlerce personel alımı yapılıyor!
Son dakika: 23 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Sırlar aydınlanmayı bekliyor! Çözülürse 6 bin yıl öncesine ışık tutacak
Tyson Fury ve Deontay Wilder’ın doping testleri açıklandı!
Babası yemek yemediği için öldürmüştü! Kan donduran detayı annesi anlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe salonda unvanlarını kaybetti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA