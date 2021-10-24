Fenerbahçe salonda unvanlarını kaybetti...

Fenerbahçe'nin erkek basketbol ve kadın voleybol takımları aldıkları yenilgilerle hem namağlup unvanlarını hem de liderliklerini kaybettiler. Geçen hafta Anadolu Efes'i yenerek ING Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde zirveye çıkan sarı-lacivertli ekip dündeplasmanda Frutti Extra Bursaspor'a 84-73 yenilerektaraftarlarında büyük hayal kırıklığı yarattı. Misli.com Sultanlar Ligi'nde 4'te 4 yapan FenerbahçeOpet de THY'ye 26-24, 25-21 ve 25-23'lük setlerle3-0 yenilip çifte yara aldı. Bu maçta başantrenör Terzic'in pasör Naz Akyol'u oynatmaması da büyük tepki çekti. Galatasaray HD Sigorta ise güçlürakibi Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup etti. Diğer sonuçlar: VakıfBank-Bolu Belediye: 3-0, PTT-Yeşilyurt: 3-0, Aydın Büyükşehir Belediye-Kuzeyboru: 3-0.