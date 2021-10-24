Haber hattı

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Giriş Tarihi: 24.10.2021

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Bakan Kasapoğlu WADA'nın yönetiminde
GENÇLIK ve Spor Bakanı Dr. M.Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılı itibariyle Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın en üst karar alma organı olan (WADA) Mütevelli Heyeti'ne seçildi. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Kasapoğlu yaptığı paylaşımda, "2022 yılı itibariyle Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) Mütevelli Heyeti'nde yer alacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sporda dopingle mücadele konusundaki çalışmalarımızı el birliğiyle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle nazik misafirperverliği için WADA Başkanı Witold Banka'ya teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Su altından mesaj var
ULUSLARARASI yelken ve deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup, geçtiğimiz cuma günü web sitesi OGGUSTO su altı dünyası ve sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekmek için sualtı fotoğrafçısı Kerim Sabuncuoğlu ile "Yaşanabilir bir dünya için sualtında mesajınız var" konulu özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte dünyanın dört bir yanında çekilen su altı fotoğrafları paylaşılırken, okyanusların sürdürülebilirliği adına yapılabilecekler konuşuldu.

NBA'de olay çıktı
LOS Angeles Lakers'ın iki yıldızı Anthony Davis ve Dwight Howard, Phoenix Suns'a 115-105 kaybettikleri maçta bir mola sırasında birbirine girdi. Kavga büyümeden takımdaki diğer oyuncular araya girdi. Howard, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Sahada bir anlaşmazlık oldu. İkimiz de kazanma konusunda tutkuluyuz. Bu maçı kaybetmek istemiyorduk. Olanlar oldu. Konuştuk ve bu olayı geride bıraktık. O benim kardeşim" dedi.

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