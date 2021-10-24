Haber hattı

Bakan KasapoğluWADA'nın yönetiminde
GENÇLIK ve Spor Bakanı Dr. M.Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılı itibariyle Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın en üst karar alma organı olan (WADA) Mütevelli Heyeti'ne seçildi. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Kasapoğlu yaptığı paylaşımda, "2022 yılı itibariyleDünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın(WADA) Mütevelli Heyeti'nde yer alacakolmanın mutluluğunu yaşıyorum. Spordadopingle mücadele konusundaki çalışmalarımızıel birliğiyle sürdürmeye devam edeceğiz.Bu vesileyle nazik misafirperverliğiiçin WADA Başkanı Witold Banka'ya teşekkürlerimisunuyorum" ifadelerine yer verdi.
Su altından mesaj var
ULUSLARARASI yelken ve deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup, geçtiğimiz cuma günü web sitesi OGGUSTO su altı dünyası ve sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekmek için sualtı fotoğrafçısı Kerim Sabuncuoğlu ile "Yaşanabilir birdünya için sualtında mesajınızvar" konulu özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte dünyanın dört bir yanında çekilen su altı fotoğrafları paylaşılırken, okyanusların sürdürülebilirliği adına yapılabilecekler konuşuldu.
NBA'de olay çıktı LOS Angeles Lakers'ın iki yıldızı Anthony Davis ve Dwight Howard, Phoenix Suns'a 115-105 kaybettikleri maçta bir mola sırasında birbirine girdi. Kavga büyümeden takımdakidiğer oyuncular araya girdi. Howard, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Sahada bir anlaşmazlık oldu. İkimiz de kazanma konusunda tutkuluyuz. Bu maçı kaybetmek istemiyorduk. Olanlar oldu. Konuştuk ve bu olayı geride bıraktık. O benim kardeşim" dedi.