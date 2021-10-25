Çukurova’nın Sultanları seriye bağladı

Sigorta Shop Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Liginin üçüncü haftasında Çukurova Belediyesi SK, konuk ettiği Gaziantep Adam Voleybol takımını 3-1 yendi. ASKİ Atatürk Spor Salonunda oynanan maçın ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. Baştan sona başabaş giden seti konuk ekip 27-25 kazandı. Seyircisinin de desteği ile ikinci sette kendini bulan Çukurova'nın Sultanları seti 25-17 alarak setlerde durumu eşitledi.

Çukurova Belediyesi SK, üçüncü sette de rakibine şans tanımadı. Turuncu-Mavili temsilcimiz zaman zaman zorlandığı seti 25-21 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti. Öne geçmenin moraliyle dördüncü sete başlayan Çukurova Belediyesi SK, rakibine tam anlamıyla üstünlük sağladı. Çukurova'nın Sultanları bu seti 25-15 gibi farklı bir skorla kazanarak güçlü rakibini 3-1 yenmeyi başardı.