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Giriş Tarihi: 25.10.2021 14:50

Çukurova’nın Sultanları seriye bağladı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çukurova’nın Sultanları seriye bağladı

Çukurova Belediyesi SK, üçüncü haftada 2’nci galibiyetini aldı

Sigorta Shop Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Liginin üçüncü haftasında Çukurova Belediyesi SK, konuk ettiği Gaziantep Adam Voleybol takımını 3-1 yendi. ASKİ Atatürk Spor Salonunda oynanan maçın ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. Baştan sona başabaş giden seti konuk ekip 27-25 kazandı. Seyircisinin de desteği ile ikinci sette kendini bulan Çukurova'nın Sultanları seti 25-17 alarak setlerde durumu eşitledi.

Çukurova Belediyesi SK, üçüncü sette de rakibine şans tanımadı. Turuncu-Mavili temsilcimiz zaman zaman zorlandığı seti 25-21 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti. Öne geçmenin moraliyle dördüncü sete başlayan Çukurova Belediyesi SK, rakibine tam anlamıyla üstünlük sağladı. Çukurova'nın Sultanları bu seti 25-15 gibi farklı bir skorla kazanarak güçlü rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

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Çukurova’nın Sultanları seriye bağladı
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