Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabı 29-30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek

Yarış takvimi ve rota hakkında bilgilerin verildiği toplantıda konuşan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları bu yıl 2. defa düzenleniyor. Henüz çok genç bir organizasyon olmasına rağmen gerek uluslararası gerek ulusal anlamda gördüğü büyük ilgi bizleri gururlandırıyor.

Gelecek yıllarda da ülkemizin tanıtımına yüksek fayda sağlayacak bir organizasyonu düzenliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz'' dedi. Yemlihaoğlu, "Tam bu noktada bu vizyonu bizlere aşılayan ve hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 2021 yılının ilk etabı turizmin başkenti Muğla'da başarı ile tamamlandı. Şimdi sıra iki kıtanın buluştuğu dünyanın en güzel şehri İstanbul etabına geldi. Bu yıl hem İstanbul'un güzelliklerini gözler önüne serecek hem de yarışı takip edecek olan İstanbulluların ellerini uzatsalar yelkenlere dokunabilecekleri kadar yakın olacakları parkurlar hazırladık. 29 Ekim'de Dolmabahçe Sarayı açıklarında bizleri Cumhuriyeti hediye eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının huzurunda saygı duruşunda bulunarak organizasyonumuzu başlatacağız. Akabinde 3 gün süreyle yarışlarımızı icra edeceğiz. Bu yıl ilk defa uygulayacağımız yenilikler olacak. Yarışlarda yer alan üniversite takımlarını ve kadın sporculardan oluşan yelken takımlarını desteklemek bu sporcuların yelken sporu içerisindeki varlıklarını desteklemek adına sınıflar açacak ve özel ödüller vereceğiz'' açıklamasında bulundu.

DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç; "DHL Express olarak Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan bu organizasyonda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en büyük metropolleri arasında yer alan, global anlamda son derece önemli bir ticaret ve finans merkezi olan İstanbul üç gün boyunca bu heyecan verici organizasyona ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir tarafından gelen yelkenli tekneler 29- 31 Ekim tarihleri arasında İstanbul Boğazı'nın büyüleyici atmosferinde kıyasıya yarışacaklar. Denizde mücadele etmek tıpkı bizim işimiz lojistik gibi tutku, hız ve yüksek derecede takım çalışması gerektiriyor. Bu yüzden DHL ailesi olarak Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz."

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkan Yardımcısı Engin Yuvaktaş da yarışlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları 4 farklı yarıştan oluşuyor. İlki Muğla'da Halikarnas kupasıyla başladı. Diğer 3 yarış da 29-31 Ekim arası İstanbul'da gerçekleşecek. 29 Ekim'de Cumhuriyet Kupası, 30 Ekim'de Mavi Vatan Kupası, 31 Ekim'de Barbaros Hayreddin Paşa Kupası yarışları düzenlenecek. Bu 4 yarışın toplamından oluşan puanlar üzerinden kazanan takıma Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı ödülü vereceğiz. Her gün akşam 17.00'de bütün yarışlarımız tamamlanarak Ataköy Marina'da kurulacak yarış köyünde düzenlenecek ödül töreninde o gün içerisinde ödüllerine kavuşacaklar. Bu sene ayrıca kadın yelkencilere ve üniversiteli yelkencilere de ödüllerimiz olacak. Ekibin %75'i kadınlardan oluşuyorsa, kadın yelken takımı olarak kabul ediyoruz aynı şekilde %75'i Üniversite öğrencilerinden oluşuyorsa üniversite takımı olarak kabul ediyoruz. Bu takımlara da tüm yarışlardan topladıkları puan üzerinden özel ödüllerini 31 Ekim tarihinde düzenlenecek törende takdim edeceğiz. Bu yıl ilk defa yapılan bir uygulamamız daha var. 28 Ekim'de e-sailing turnuvası düzenliyoruz. Bütün dünyadan online katılımın olabileceği bu turnuvada yelkenciler kendi tekneleri ile bu yarışa iştirak edebilecekler."

Kıtalararası Yarış

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı göz kamaştırıcı güzellikteki Boğaziçi'nde gerçekleşerek 31 Ekim'de sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı kapsamında;

Cumhuriyet Kupası : 29 Ekim tarihinde Boğaziçi'nde

: 29 Ekim tarihinde Boğaziçi'nde Mavi Vatan Kupası : 30 Ekim tarihinde Yeşilköy Parkuru'nda

: 30 Ekim tarihinde Yeşilköy Parkuru'nda Barbaros Hayreddin Paşa Kupası : 31 Ekim tarihinde Yeşilköy Parkuru'nda düzenlenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Kupası görkemli bir görsel şölen sunacak

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, bu yıl da Galataport İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar, İstanbul Boğazı'nda iki kıta arasında muhteşem bir parkurda Cumhuriyet Kupası için yarışacak.

29 Ekim'de Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve Silah Arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak olan Yarışın Dolmabahçe - Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda, parkur sahile yaslanarak kıyıdaki izleyiciler etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansını bulacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası için Kıtalararası Yarışacaklar

İstanbul'da düzenlenecek yarışlara, dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçı şampiyonluk için mücadele verecek. Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın iki etabının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak. İstanbul etabı 31 Ekim'de Ataköy Hyatt Regency Otel'de düzenlenecek görkemli ödül töreni ile sona erecek.

Ülke Tanıtımına Büyük Katkı

Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı'na birçok ülkeden dünyanın en iyi yelkencileri katılarak, İstanbul'un sunduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri yarış boyunca bütün dünyaya göstererek ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Devlet ve özel sektörün üst düzey yöneticileri ile uluslararası misyon temsilcilerinin de izleyeceği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda, yarış öncesi pandemi önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha görevlileri koordinasyonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulanarak oluşabilecek riskler en aza indirilecek.

Yarış hakkında detaylı bilgiye https://sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.