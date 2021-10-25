Dünya ikincisi Hayriye, Kayseri’de coşkuyla karşılandı

İtalya'nın Jesolo şehrinde 65 ülkeden bin 600'e yakın sporcunun katılımı ile yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Kayseri Büyükşehir Belediye Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcusu Hayriye Türksoy Hançer 48 Kg Full Contact branşında, ilk maçında İtalyan rakibini, ikinci maçında Polonyalı rakibini ezici üstünlükle yenerek, finale kaldı.

KAYSERİ'NİN VE TÜRKİYE'NİN GURURU

Final müsabakasında Rus rakibi ile başa baş yaptığı müsabakayı puanla kaybederek Kick Boks Dünya İkincisi olan Hayriye Türksoy Hançer, Kayseri'de sevenleri, sporcu arkadaşları, ailesi ve yakınları ile vatandaşlar tarafından çiçeklerle ve sevinçle karşılandı. Kayseri'nin ve Türkiye'nin gururu olan Hayriye'yi havaalanında karşılayan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, "Kıymetli sporcumuz aldığı başarılı sonuçla gerek Spor A.Ş. Spor Kulübümüzü, gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni, gerekse ilimiz Kayseri'yi sevindirmiş ve gururlandırmıştır. Sporcumuz azimli çalışmasını Dünya Şampiyonası'nda final oynayarak taçlandırmıştır" dedi.

"GELECEK SPORCULARA ROL MODEL OLMUŞTUR"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Hayriye Türksoy Hançer'in gelecek sporculara rol model olduğunu da belirterek; "Önce ilimizde sonrasında ülkemizde spora ve sporcuya gereken önem verilince dünya arenasında yarışıp başarılı sonuç alınacağını göstererek kendisinden sonra gelecek sporculara rol model olmuştur" diye konuştu.