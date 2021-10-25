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Giriş Tarihi: 25.10.2021 16:07

Marc Marquez podyumun zirvesine geri döndü

İHA
Marc Marquez podyumun zirvesine geri döndü

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’de 2021 takviminin 16. yarışını Red Bull sporcusu Marc Marquez kazandı.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de İtalya'daki Emilia Romagna Pisti'nde gerçekleştirilen 2021 takviminin 16. yarışını Repsol Honda takımı pilotu Marc Marquez kazandı. 2019 sezonunda büyük bir sakatlık yaşayarak zor zamanlar geçiren, kariyerinde 6 dünya şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Marquez, üst üste ikinci, 2021 yılındaki üçüncü yarış galibiyetine imza atarak podyumun zirvesine dönüş yaptı.

Yarışa 7. sırada başlayan Marc Marquez, yarışın büyük bölümünü ikinci sırada götürdü. Lider Francesco Bagnaia'nın arayı açmasına fırsat vermeyen Marquez, rakibinin 23. turda kaza yapmasının ardından liderliği alarak, damalı bayrağın altından birinci sırada geçti. Podyumun ikinci ve üçüncü basamağında ise diğer Red Bull sporcuları Pol Espargaro ve Enea Bastianini yer aldı. Sezonun 17. yarışı 7 Kasım tarihinde Portekiz'de koşulacak.

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Marc Marquez podyumun zirvesine geri döndü
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