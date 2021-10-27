Akif Üstündağ yeniden başkanlık koltuğunda
TÜRKIYE Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkanlığa seçildi. 5. Olağan GenelKurul'a tek aday olarak girenÜstündağ, kullanılan 164 oyun159'unu aldı. 2016'daki Genel Kurul'da verdiği sözlerin hepsini tuttuğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Üstündağ, sponsor ve yayın gelirlerinin artışına dikkat çekti.
Şampiyon Taha Akgül Ronaldinho ile buluştu
ŞAMPIYON güreşçimiz Taha Akgül, efsane futbolcu Ronaldinho ile buluştu… İki sporcunun menajerlik şirketlerinin ortak yapacağı bir proje olduğunu öğrenen Akgül, hayranı olduğu Brezilyalı ile tanışmak için ekibe katıldığını belirtirken "Ronaldinho ile tanışmak benim için hayal ötesi bir durum. Çünkü ailemle beraber küçüklüğümde hep onunmaçlarını izlerdim" diye konuştu.
Kadın Milli Takımlarımız umduklarını bulamadı A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Sırbistan'a 2-0 mağlup oldu. Golleri 28. dakikada Stefanovic ve 53'te Damjanovic (pen.) attı. Kalecimiz Gamze Yaman, 57'de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Türkiye, 3. maçında ilk yenilgisini yaşadı (1G/1B). U19 Kadın Milli Takımımız ise 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Ligi 4. Grup'ta Macaristan'a 3-0 yenilip B Ligi'ne düştü.