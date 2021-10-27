Sporun kalbi Turkuvaz Medya’da atacak

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda sektörün en önemli isimleri yine Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Süper Lig’in en iyileri de FotoMaç’ın ödül töreni ile sahiplerini bulacak
Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Uluslararası FutbolEkonomi Forumu'nun (UFEF) 4.'sü bugün gerçekleşecek. Organizasyona Turkuvaz Medya'nın Alibeyköy'deki merkez binası ev sahipliği yapacak. Gençlik ve SporBakanı Mehmet Kasapoğlu'nunkatılımıyla gerçekleşecek organizasyonsaat 09.15'te başlayacak.
STEFAN KUNTZ DA BİZİMLE OLACAK
Futbol Federasyonu Başkanı NihatÖzdemir, 'Futbol EkonomisindeSon Durum' özel oturumunda SABAHGazetesi Yazarı Levent Tüzemen'insorularını yanıtlayacak. SüperLig'de yer alan 20 kulüp adına KulüplerBirliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu,SABAH Gazetesi Spor MüdürüMurat Özbostan'ın konuğu olacakve 'Süper Lig'in Finansal Z Raporu'çıkarılacak. Toplantıya Milli TakımTeknik Direktörü Kuntz da katılacak.
GÜN BOYU CANLI YAYIN
SAAT 09.15'te başlayacak tören Ufef.org, Sabah TV,Fotomaç TV ve Fotomaç, Sabah Gazetesi ile A SporYoutube kanallarından da canlı olarak izlenebilecek.
SEZONA DAMGA VURANLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK
UFEF'IN ardından Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi FotoMaç tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni" başlayacak. '2020-2021 SezonuSüper Lig'in En İyileri', 'Sezonun Oscarları've 'Özel Ödül' olarak üç ayrı kategoride ödüller verilecek. 'Sezonun Oscarları' kategorisinde Yılın Takımı, Yılın Teknik Direktörü, YılınKulüp Başkanı ödüllerini alacak. 'Süper Lig'in En İyileri Ödülleri' ise Türk Futbolunda FarkYaratan Teknik Direktör, Yılın Orta SahaOyuncusu, Forveti, Kalecisi, En Değerli TürkFutbolcusu, En Değerli Yabancı Futbolcusu,Savunma Oyuncusu, Yılın Jokeri, KanatOyuncusu başlıkları altında takdim edilecek.