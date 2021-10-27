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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Sporun kalbi Turkuvaz Medya’da atacak

Sporun kalbi Turkuvaz Medya’da atacak

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda sektörün en önemli isimleri yine Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Süper Lig’in en iyileri de FotoMaç’ın ödül töreni ile sahiplerini bulacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun (UFEF) 4.'sü bugün gerçekleşecek. Organizasyona Turkuvaz Medya'nın Alibeyköy'deki merkez binası ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek organizasyon saat 09.15'te başlayacak.

STEFAN KUNTZ DA BİZİMLE OLACAK
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 'Futbol Ekonomisinde Son Durum' özel oturumunda SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayacak. Süper Lig'de yer alan 20 kulüp adına Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın konuğu olacak ve 'Süper Lig'in Finansal Z Raporu' çıkarılacak. Toplantıya Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz da katılacak.

GÜN BOYU CANLI YAYIN
SAAT 09.15'te başlayacak tören Ufef.org, Sabah TV, Fotomaç TV ve Fotomaç, Sabah Gazetesi ile A Spor Youtube kanallarından da canlı olarak izlenebilecek.

SEZONA DAMGA VURANLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK
UFEF'IN ardından Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi FotoMaç tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni" başlayacak. '2020-2021 Sezonu Süper Lig'in En İyileri', 'Sezonun Oscarları' ve 'Özel Ödül' olarak üç ayrı kategoride ödüller verilecek. 'Sezonun Oscarları' kategorisinde Yılın Takımı, Yılın Teknik Direktörü, Yılın Kulüp Başkanı ödüllerini alacak. 'Süper Lig'in En İyileri Ödülleri' ise Türk Futbolunda Fark Yaratan Teknik Direktör, Yılın Orta Saha Oyuncusu, Forveti, Kalecisi, En Değerli Türk Futbolcusu, En Değerli Yabancı Futbolcusu, Savunma Oyuncusu, Yılın Jokeri, Kanat Oyuncusu başlıkları altında takdim edilecek.

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Sporun kalbi Turkuvaz Medya’da atacak
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