Şahika Ercümen dünya rekorunun sırrını anlattı

"SUYUN ALTINI EVİM HİSSETTİĞİM İÇİN BU DERECELER GELİYOR"

Tekrar antrenman yapmaya başladığında "Spor hayatım bitti" diye düşündüğünü aktaran Ercümen, "Çok zordu fakat üstünden birkaç antrenman geçtikten sonra hızla adapte oldum ve en iyi derecelerimi en kısa zamanda elde ettim. Dalış, mental kuvvetle isteyip inanmayı gerektiren bir branş. İnanmazsanız ve zihniniz buna hazır değilse suyun altında o kadar nefessiz kalmak kolay değil. İnsan nefessiz kalınca panik oluyor ama buna kendimi alıştırıp suyun altını evim hissettiğim için bu dereceler geliyor." diye konuştu.

Ercümen, ekibinin desteğinin çok kıymetli olduğunu, suyun altında kendisini hiçbir zaman yalnız hissetmediğini kaydetti.