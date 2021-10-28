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Giriş Tarihi: 28.10.2021 14:30

"Şırnaklı bir boksörden kimse bunu beklemiyordu"

ABİDİN YEL
Şırnaklı bir boksörden kimse bunu beklemiyordu

Karadağ’ın Budva şehrinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda Avrupa 3’üncüsü olan Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Nurselen Yalgettekin, Şırnak’ın Cizre ilçesinde eğitim gördüğü okulda coşku ile karşılandı.

13-24 Ekim tarihleri arasında Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururla temsil eden Cizre Fen Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Nurselen Yalgettekin, İlk defa giydiği Milli Forma ile katıldığı turnuvada büyük bir başarıya imza atarak Avrupa 3.'sü oldu. Pandemi şartları ve kısıtlı imkânlara rağmen Beden Eğitimi Öğretmeni ve aynı zamanda Milli Boksör olan Rıdvan Budak ile Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Lise Öğrencisi Nurselen Yalgettekin, ilk defa katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini teker teker yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Elde ettiği bu başarı ve şampiyonada gösterdiği performans ile Milli Takım hocalarının dikkatini çeken Yalgettekin Türkiye Şampiyonası sonrasında Milli Takım Kampı'na çağrıldı. Milli Takım Kampı'nda yaklaşık bir ay boyunca beden öğretmeni ve aynı zamanda Milli Boksör olan Rıdvan Budak ile Avrupa Şampiyonasına hazırlanan Yalgettekin, Milli Forma ile ilk defa çıktığı Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Rus Rakibine yenilerek Avrupa 3.'sü oldu.

"TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU'NA HAZIRLANIRKEN KENDİMİ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA BULDUM"

Turnuva dönüşü okul yöneticileri ve okul arkadaşlarının coşkulu karşılaması karşısında büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Nurselen Yalgettekin, "Boksa başlarken ilk hedefim Türkiye Şampiyonasında katılabilmekti ikinci hedefim Milli Takıma çağırılmaktı sonrasında ise ulusal ve uluslararası turnuvalarda mücadele ederek ülkemi en iyi şekilde temsil etmekti. Bu arzum çok kısa bir sürede gerçekleşti ve bundan dolayı da çok mutluyum" dedi. Yalgettekin, "2018 yılında boksa başladı ve birinin yönlendirmesiyle gitmedim. Evde boş vaktim vardı bende boş vakitlerimi spor yaparak geçirmek istedim. Gençlik Spor Müdürlüğü'nde Tekvando'ya başlayacaktım ama hocası yoktu. Bir kaç spor dalını daha sordum ancak onlarda yoktu bende boksa başladım. 3-4 yıldan bu yana hazırlanıyorum ama aksaklıklar yüzünden çoğu maçlara katılamadım. En son bu sene katılabildim ve Türkiye şampiyonu oldum. Hemen ardından bir hafta sonra Milli Takım Kampına çağrıldım. Kampta bir ay boyunca Avrupa Şampiyonası'na hazırlandım. Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasında şampiyon olabilirdim ama Avrupa 3'sü oldum bundan dolayı da çok mutlu ve gururluyum" dedi.

"AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK ÇOK ANLAMLI BİR DUYGU"

Demir yumruk Yalgettekin, "Türkiye Şampiyonası'nda Şırnak'ı temsil etmek için çok güzel bir şey iken Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek bambaşka bir duygu. Hem Hocanızı, hem ailenizi, hem sizi destekleyenleri, hem sınıfınızı, arkadaşlarınızı o anda kendiniz için yarışmıyorsunuz herkes için yarışmış oluyorsunuz. Çünkü müsabaka esnasında gardınızın düştüğü bir anda sizi destekleyen ve sevenleriniz aklınıza gelince gardınızı tekrar kaldırıp mücadele etmeye devam ediyorsunuz ve buda bir sporcu için müthiş bir şeydir" ifadelerini kullandı.

"ŞIRNAKLI BİR BOKSÖRDEN KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU"

Cizre Fen Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Rıdvan Budak ise, "Bu başarı tesadüfen gelmedi ve Şırnaklı bir boksörün bir anda ortaya çıkıp herkesi teker teker yenerek Şampiyon olmasını kimsede beklemiyordu. Çünkü herkes sabah uykusundayken Nurselen parklarda çalıştı. Bizde kendi çapımızda ve imkanlarımız dahilinde kendi evimin bodrumunda ve Nurselen'in evlerinin bahçesinde antrenmanlarımızı ve çalışmalarımızı yapıyorduk. Nurselen'in başarılı olması için elimizden geleni yaptık. Cizre Fen Lisesi Okul Müdürü Selim Duran ise, Cizre Fen Lisesi akademik alanda özelikle üniversite sınavlarında ve diğer ulusal, uluslararası proje yarışmalarında ciddi başarılar elde ettiğini söyledi.

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"Şırnaklı bir boksörden kimse bunu beklemiyordu"
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