Xavi'nin takımı Al-Sadd yenilmezlik rekorunu kırdı KATAR Ligi ekiplerinden Al-Sadd'ın başında ikinci yılını geçiren Barcelona'nın unutulmazyıldızı Xavi, takımıyla birlikte kazanmaya devam ediyor. Umm Salal karşısında 3-1 galip gelen Al-Sadd, 34 maçlıkyenilmeme serisiyle lig rekoru kırdı. Katar ekibiyle 7 kupa kazanan ve bu sezon da ligde liderliğini sürdüren 41 yaşındaki Xavi, Barcelona'ya teknik adam olarakdönme arzusunu da gizlemiyor.
G.Saray'ın gönderdiği Falcao, Barça'yı da devirdi
G.SARAY'IN, transferin son günlerinde sözleşmesini feshedip takımdan gönderdiği Radamel Falcao, İspanya La Liga'da gollerini sıralamaya devam ediyor. Rayo Vallecano, sahasındakonuk ettiği Barcelona'yıKolombiyalı yıldızın 30.dakikada attığı şık golle 1-0yenmeyi başardı. Messi'nin ayrılığı sonrası dikiş tutturamayan Katalan ekibi, üst üste 2. mağlubiyetini alıp 9. sırada kaldı. Falcao, 35 yaş 259 günle La Liga'da takımıyla çıktığı 6 maçta 4 gol atan en yaşlı futbolcu unvanını elde etti. El Tigre, İspanyol medyası tarafından da büyük övgü aldı.
Alman devi Bayern Münih kupada tarihi hezimet yaşadı
ALMANYA futbolunun en büyüğü Bayern Münih, Almanya Kupası'nın 2. turunda Borussia Mönchengladbach'tan fark yedi: 0-5. M'Gladbach'ı galibiyete taşıyon golleri Kone,Bensebaini (2) ve Embolo (2) kaydetti. Bayern Münih kupaya havlu atarken, tarihi bir mağlubiyet de almış oldu. Bavyera ekibi, 43 yıl sonrailk kez bir maçı 5 fark yiyerek kaybetti. Ayrıca Bayern, tam 84 resmi karşılaşmanın ardından ilkdefa bir mücadeleyi gol atamadan tamamladı.
Pekin Kış Olimpiyatları balonun içinde yapılacak!
ÇİN'DE düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları, tüm sporcu, görevli ve gönüllülerin belirli sınırlar içinde yaşayacağı "kapalı devre" bir organizasyon olacak. Pekin Belediye Başkan Yardımcısı ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yetkilisi Cang Ciandong, 4 Şubat'ta başlayacak oyunlar sırasında tüm katılımcıların antrenman, müsabaka, ulaştırma, yemek ve konaklama faaliyetlerinin, dışa kapalı bir balon içinde yürütüleceğini bildirdi. Ayrıca olimpiyatlara seyirci kabul edilmeyecek ve sporcuların dışında hiç kimse balonun içine giremeyecek.