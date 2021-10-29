Masa Tenisi Federasyonu Başkan Adayı Samet Polat: Artık devşirme sporcumuz olmayacak

Türkiye'de Masa Tenisine ilginin artırılması için yoğun bir çaba göstereceklerini ifade eden Samet Polat, ilkelerini şöyle sıraladı:
"İlkelerimiz Liyakat esasına, eğitim ve gelişime önem veren, adil ve tarafsız yönetim anlayışıyla, yenilikçilik düşünce ile engelsiz masa tenisi projesiyle, cinsiyet eşitliği ile dünya çapında köklü değişikliğe uğrayan Masa Tenisi sporunda günümüzü yakalamak ve daha ilerisine geçebilmek için tüm paydaşlarla çalışacağız."
Avrupa Masa Tenisi Birliği'nde Gençlik Komitesi Başkanvekili ve Balkan Masa Tenisi Birliği'nde Gelişim Komitesi Başkanı olan, iki ayrı Uluslararası Masa Tenisi kurumunda görev alan tek Türk spor yöneticisi ve şu anda Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkan Adayı olan Samet Polat, projeleri arasında "Masa Tenisi Kamp Merkezi" kurulmasının da yer aldığını ve mutlaka gerçekleştireceğini belirtti.
Kulüpleri ziyaretinde büyük ilgiyle karşılandığını ifade eden Polat, masa tenisinin sorunlarını yerinde gidip kulüp başkanları, antrenörler, hakemler ve sporculardan dinlediğini, bu sorunları göreve geldikleri takdirde kısa sürede çözeceğini, kendisine gösterilen ilgiden memnun kaldığını söyledi.
Hedeflerinin başarılı, popüler ve saygın bir Türk Masa Tenisi oluşumu olduğunu ve Olimpiyat geleneği oturmuş bir Federasyon olmak için çalışacaklarını belirten Samet Polat, bu hedeflere ulaşmak için şu ana kadar 8 proje ve birçok yeni uygulamayı planladıklarını, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığı görevine geldiklerinde, hızlı bir şekilde işe koyularak çalışacaklarının altını çizdi.
Masa Tenisi sporunun Olimpik sporlar arasında yer aldığını vurgulayan Polat, bu durumdan dolayı Uluslararası işbirliği konusunda dünyanın en iyi ülkeleriyle protokol sözlerinin alındığını, kapsamlı çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Polat ayrıca birçok Türki Cumhuriyetin de kendisine Destek Mektubu gönderdiğini, Dış İlişkiler politikasında Türki Cumhuriyetler ile işbirliğinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.