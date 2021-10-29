Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Masa Tenisi Federasyonu Başkan Adayı Samet Polat: Artık devşirme sporcumuz olmayacak
Giriş Tarihi: 29.10.2021 13:35 Son Güncelleme: 29.10.2021 13:40

Masa Tenisi Federasyonu Başkan Adayı Samet Polat: Artık devşirme sporcumuz olmayacak

ÇAĞDAŞ HALICI
Masa Tenisi Federasyonu Başkan Adayı Samet Polat: Artık devşirme sporcumuz olmayacak

Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Samet Polat. "Masa tenisinin sorununu çözmeye geliyoruz. Ekibimizle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Yıllardır devşirme sporcularla Masa tenisi yönetenlerin geldikleri çizgi belli. Biz yabancı sporculara kapımızı kapatacağız. Paramız çok mu ki ? yabancı sporculara kapımızı açıyoruz. Artık Devşirme sporculara kapımız başkan seçildiğim takdirde kapatılacaktır" dedi.

Türkiye'de Masa Tenisine ilginin artırılması için yoğun bir çaba göstereceklerini ifade eden Samet Polat, ilkelerini şöyle sıraladı:

"İlkelerimiz Liyakat esasına, eğitim ve gelişime önem veren, adil ve tarafsız yönetim anlayışıyla, yenilikçilik düşünce ile engelsiz masa tenisi projesiyle, cinsiyet eşitliği ile dünya çapında köklü değişikliğe uğrayan Masa Tenisi sporunda günümüzü yakalamak ve daha ilerisine geçebilmek için tüm paydaşlarla çalışacağız."

Avrupa Masa Tenisi Birliği'nde Gençlik Komitesi Başkanvekili ve Balkan Masa Tenisi Birliği'nde Gelişim Komitesi Başkanı olan, iki ayrı Uluslararası Masa Tenisi kurumunda görev alan tek Türk spor yöneticisi ve şu anda Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkan Adayı olan Samet Polat, projeleri arasında "Masa Tenisi Kamp Merkezi" kurulmasının da yer aldığını ve mutlaka gerçekleştireceğini belirtti.

Kulüpleri ziyaretinde büyük ilgiyle karşılandığını ifade eden Polat, masa tenisinin sorunlarını yerinde gidip kulüp başkanları, antrenörler, hakemler ve sporculardan dinlediğini, bu sorunları göreve geldikleri takdirde kısa sürede çözeceğini, kendisine gösterilen ilgiden memnun kaldığını söyledi.
Hedeflerinin başarılı, popüler ve saygın bir Türk Masa Tenisi oluşumu olduğunu ve Olimpiyat geleneği oturmuş bir Federasyon olmak için çalışacaklarını belirten Samet Polat, bu hedeflere ulaşmak için şu ana kadar 8 proje ve birçok yeni uygulamayı planladıklarını, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığı görevine geldiklerinde, hızlı bir şekilde işe koyularak çalışacaklarının altını çizdi.



Masa Tenisi sporunun Olimpik sporlar arasında yer aldığını vurgulayan Polat, bu durumdan dolayı Uluslararası işbirliği konusunda dünyanın en iyi ülkeleriyle protokol sözlerinin alındığını, kapsamlı çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Polat ayrıca birçok Türki Cumhuriyetin de kendisine Destek Mektubu gönderdiğini, Dış İlişkiler politikasında Türki Cumhuriyetler ile işbirliğinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

29 Ekim mesajları ve sözleri ile Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! En güzel, anlamlı, Türk bayraklı ve Atatürk görselleri ile Cumhuriyet Bayramı mesajları
Son dakika: Beklenen oluyor, Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...
MEB'ten son dakika haberi: Tüm lise öğrencilerini ilgilendiren flaş karar!
SON DAKİKA: Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli zammı…
Son dakika: Mısır'dan dikkat çeken Mohamed Salah kararı! Ders kitaplarına konu olacak...
WBC'de milyonların beklediği maç! Usyk'ten Fury hakkında çarpıcı sözler...
Fazla mesai için bu saatler dikkate alınacak: Milyonlarca işçi ve işveren için karar!
Muharrem İnce'den "Tezkereye 'Evet' demek ihanettir" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! Cuma hutbesi 29 Ekim 2021 konusu ne oldu?
Son dakika: Galatasaray'da çarpıcı tablo ortaya çıktı! "Demek ki kovulan Falcao için..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Masa Tenisi Federasyonu Başkan Adayı Samet Polat: Artık devşirme sporcumuz olmayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA