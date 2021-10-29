Masa Tenisi Federasyonu Başkan Adayı Samet Polat: Artık devşirme sporcumuz olmayacak

Kulüpleri ziyaretinde büyük ilgiyle karşılandığını ifade eden Polat, masa tenisinin sorunlarını yerinde gidip kulüp başkanları, antrenörler, hakemler ve sporculardan dinlediğini, bu sorunları göreve geldikleri takdirde kısa sürede çözeceğini, kendisine gösterilen ilgiden memnun kaldığını söyledi.

Hedeflerinin başarılı, popüler ve saygın bir Türk Masa Tenisi oluşumu olduğunu ve Olimpiyat geleneği oturmuş bir Federasyon olmak için çalışacaklarını belirten Samet Polat, bu hedeflere ulaşmak için şu ana kadar 8 proje ve birçok yeni uygulamayı planladıklarını, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığı görevine geldiklerinde, hızlı bir şekilde işe koyularak çalışacaklarının altını çizdi.