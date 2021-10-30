Cumhuriyet için yelkenler fora

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nın İstanbul etabı, 95 tekne ve 800’ün üzerinde katılımcıyla Boğaziçi’nde başladı
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslurarası Yat Yarışları, "İki kıtada yaşayan şehir" sloganıyla Dolmabahçe Sarayı açıklarında verilen startla başladı.
SIRADA MAVİ VATAN VAR
DHL Expres ana sponsorluğunda düzenlenen yarışın medya sponsorluğunu da Turkuvaz Medya üstleniyor. Üç yarışın yapılacağı İstanbul etabında yatlar dün Dolmabahçe-AnadoluHisarı arasındaki Boğaz parkurunda düzenlenen Cumhuriyet Kupası için denize açıldı. Bugünkü Mavi VatanKupası ve yarın düzenlenecek BarbarosHayrettin Paşa Kupası ise Yeşilköyparkurunda yapılacak. Organizasyonun İstanbul etabı da son yarıştan sonra düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.
İŞTE KAZANANLAR
CumhuriyetKupası'nda, IRC 0 sınıfında Levent Peynirci yönetimindeki ENKA CHEESE, IRC 1 sınıfı Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki TRAMOLA SAILING TEAM-HEDEF YELKEN, IRC 2 sınıfı Berk Gürkpınar ile HYATT REGENCYGEMINI SAILING, IRC 4 sınıfı Gül Çelikel ile KUPA KIZI-SETUR MARINAS, Gezgin (A) sınıfı Yusuf Erce Demirtaş yönetimindeki VAMOS, Gezgin(B) sınıfı Cavit Aksoy ile LUCE, Gezgin (C) Nurettin Ali Akkın ile ONELIFE, SB GENEL kategorisi Saruhan Çınay ile HSSK-QUICK SİGORTA NIMBUS, SB GRUP'ta da Mehmet Dinçay yönetimindeki KS GLOBAL LOJİSTİK birinci oldu.