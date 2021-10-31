Yatlar Mavi Vatan Kupası için yarıştı

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı’nın ikinci gününde 97 tekne ve 800’ün üzerinde katılımcı Mavi Vatan Kupası için mücadele etti
Turkuvaz Medya sponsorluğunda İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabının ikinci gününde Mavi Vatan Kupası müsabakaları yapıldı. 97 teknenin ve 800'ün üzerinde katılımcının yer aldığı yarışlar, Yeşilköy parkurunda gerçekleştirildi.
Kategorilere göre ilk sırayı alan takımlar şöyle: IRC 0: Levent Peynirci (Enka Cheese), IRC 1: Ali Tezdiker (Borusan Racing Evolution), IRC 2: Güney Kaptan (Akkim Kimya Cheese), IRC 3: Berk Gürpınar (Hyatt Regency- Gemini Sailing), IRC 4: Ahmet Murat Tan (Çiğli Belediyesi- Bear Sailing), GezginA: Yusuf Erce Demirtaş (Vamos), Gezgin B: Atilla Gökova (Atiye), Gezgin C: Hasan Oğuz Genç (Sarı-1), SB genel: Saruhan Çınay (HSSK Quick Sigorta-Nimbus), SB grup: Alp Güçer (Mascot)
İSTANBUL DÜNYANIN CAZİBE NOKTASI
İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu "İstanbul, tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın cazibe noktası. Bu organizasyonla ülkemizin tanıtımına katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Ayrıca sporcular, rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, rüzgâra karşı kat ediyor. Bence Avrupa'nın sayılı yarışlarından biri" dedi.