Mike Tyson’dan Joshua’ya uyarı! Eğer Tyson Fury ile maça çıkarsa…

"JOSHUA ÇOK AĞIR YUMRUK ARTIYOR DİKKAT ETMELİ"

Mike Tyson, Joshua için şunları söyledi: "Anthony Joshua çok iyi boksör orada şüphe yok fakat yumrukların geldiğini görebiliyorsunuz. Çok ağır yumruk atıyor. Fury ile karşılaşırsa bir felaket olabilir. Fury çok uzun ve etkili bir boksör. Ona çok dikkat etmeli.