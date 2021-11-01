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Giriş Tarihi: 1.11.2021 15:20 Son Güncelleme: 1.11.2021 15:44

Mike Tyson’dan Joshua’ya uyarı! Eğer Tyson Fury ile maça çıkarsa…

Mike Tyson’dan Joshua’ya uyarı! Eğer Tyson Fury ile maça çıkarsa…

Eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson, geçtiğimiz günlerde bir gösteri maçına çıkacağın ve rakibinin henüz netleşmediğini ifade etmişti. Mike Tyson, ABD’li boksör Anthony Joshua için flaş sözler söyledi. Geçen ayın başında Wilder’i nakavt eden Fury’e dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Tyson, Joshua’nın bir felaket yaşayabileceğini söyledi.

Efsanevi boksör Mike Tyson, Roy Jones JR. İle yaptığı gösteri maçıyla birlikte ringlere döndü. Önümüzdeki sene bir gösteri maçına daha çıkacağını ifade eden Tyson, rakibinin henüz netleşmediğini söyledi.

"FURY ÇOK TEHLİKELİ BİR BOKSÖR"

Mike Tyson, Anthony Joshua'ya Fury ile karşılaşması durumunda uyarılarda bulundu. Tyson, Fury'nin çok tehlikeli ve iyi bir boksör olduğunu ifade etti.

"JOSHUA ÇOK AĞIR YUMRUK ARTIYOR DİKKAT ETMELİ"

Mike Tyson, Joshua için şunları söyledi: "Anthony Joshua çok iyi boksör orada şüphe yok fakat yumrukların geldiğini görebiliyorsunuz. Çok ağır yumruk atıyor. Fury ile karşılaşırsa bir felaket olabilir. Fury çok uzun ve etkili bir boksör. Ona çok dikkat etmeli.

"FURY'NİN SEVENLERİ ONA RESMEN AŞIK..."

Tyson: Fury çok ateşli biri. Onu sevenler de aynı şekilde onu resmen aşık. Wilder ile Fury'nin dövüşleri harikaydı. Bu gibi boksörlerin üst üste maç yapması harika bir şey."

Ama Joshua eğer Fury ile karşılaşırsa çok ağır bir sonuç ortaya çıkabilir. Joshua'a bir felaket yaşayabilir. Fury çok tehlikeli ve güçlü biri."

Anthony Joshua, Eylül ayında Usyk'e mağlup olmuş ve kemerlerini kaybetmişti. Diğer yandan Tyson Fury ise Deontay Wilder'ı nakavtla yenerek kemerlerini korumayı başarmıştı.

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Mike Tyson’dan Joshua’ya uyarı! Eğer Tyson Fury ile maça çıkarsa…
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