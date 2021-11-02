Golf Federasyonu’nda Demirören dönemi

TÜRKİYE Golf Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 8. Mali Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Yıldırım Demirören, kullanılan 98 oydan 81 geçerlioyu alarak yeni başkanoldu. Ahmet Ağaoğlu'ndan görevi devralan yeni başkan Demirören, sorunları bildiklerini ve projelerle geldiklerini belirtirken, "Ben ve arkadaşlarım golfü tüm ülkeye yaymak, lisanslı sporcu sayısını artırmak, kadınlarımızı golfe çekmekve en önemlisi gençleregolfü sevdirmek amacıyla yola çıktık. En büyük hedefimiz olimpiyatlarda yarışan, madalya kovalayan sporcular yetiştirmek" ifadelerini kullandı.
AHMET AĞAOĞLU TEŞEKKÜRLE VEDA ETTİ
21 yıllık başkanlık görevine nokta koyan eski başkan Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi: "2000 yılından bugüne kadar bu görevi omuzlarımızda taşıdıysak camianın bunda payı fazla. Hiçbir yönetimin camia desteği olmadan süreci başarıyla yönetmesi mümkün değildir." Genel kurula katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir de "Bir golfçü olarak Ahmet Ağaoğlu'na emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.