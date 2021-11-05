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Giriş Tarihi: 6.11.2021 00:06

Şanlıurfalı sporcu Abdulsamet Çevik dünya şampiyonu oldu!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfalı sporcu Abdulsamet Çevik dünya şampiyonu oldu!

Şanlıurfa Gençlik Spor Kulübü sporcusu Abdulsamet Çevik, İspanya’da düzenlenen Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda dünya birincisi oldu.

Daha önce 2 Ekim'de vücut geliştirme yarışmasında Türkiye şampiyonu olan Harran Üniversitesi BESYO 2. Sınıf öğrencisi Şanlıurfa Gençlik Spor Kulübü sporcusu olan Abdulsamet Çevik İspanya'da düzenlenen dünyanın en büyük profesyonel yarışmalarından olan IFBB- Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Dünya Şampiyonası'nda birinci geldi.

2000 doğumlu olan Abdulsamet Çevik, 65 ülkeden 1800 yarışmacının katılım sağladığı yarışmada birinci olarak bayrağımızı göndere çekti. Abdulsamet Çevik'in dünya şampiyonu olması Şanlıurfa'da büyük sevinç yaratı.

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Şanlıurfalı sporcu Abdulsamet Çevik dünya şampiyonu oldu!
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