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Giriş Tarihi: 7.11.2021 16:10

Amatör kümede heyecan başlıyor

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Amatör kümede heyecan başlıyor

Kırıkkale 1. Amatör Küme grupları ve fikstürünün belirlendiği kura çekimi yapıldı. İlk karşılaşmalar 20 – 21 Kasım tarihlerinde oynanacak.

2021 – 2022 sezonu 1. Amatör Küme kuraları çekildi. Gençlik Merkezi'ndeki kura çekimini Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sırrı Zengin, ASKF Genel Sekreteri, Futbol İl Temsilcisi Metin Süngü ve AKSF İkinci Başkanı Talat Akbulut yönetti. Kulüp temsilcileri, kendi fikstürlerini kura çekimi ile belirledi. 13 takımın mücadele edeceği turnuvalar A ve B Grubu olmak üzere 2 grup halinde oynanacak.

"ÇOCUKLARIMIZI SPORA YÖNLENDİRECEĞİZ"

Kura çekimi öncesi kısa bir konuşma yapan ASKF Başkanı Sırrı Zengin, tüm kulüplere 2021 – 2022 sezonunda başarı dileklerinde bulundu. Projeleri hakkında bilgi veren Başkan Zengin, "Uyuşturucuyla mücadele konusunda U10, 11, 12 ve 13 yaş arasında bir spor faaliyeti yapacağız. Futbolda olarak başlayacağız. Yaklaşık 2600 kişilik sporcularımızla turnuvalar düzenleyeceğiz. Burada ki amacımız çocuklarımızı spora yönlendirmek olacak." dedi.

13 TAKIM KATILDI

Amatör Kümede 13 takımın katılacağını söyleyen Başkan Zengin, "Turnuvalar sonunda A Grubu birincisi ile B Grubu ikincisi, B Grubu birincisi ile A Grubu ikincisi aralarında eleme maçı yapacak, rakiplerini yenen takımlar tek maç final maçı yapacak. A Grubunun 7'ncisi ile B Grubunun 5'incisi, A Grubunun 6'ncisi ile B Grubunun 6'ncısı kendi aralarında maç yapacak. Buradan çıkan ilk iki takım kendi aralarında final maçı oynayacak. Bir takımda ligde kalmaya hak kazanacak ve 3 takım düşecek" dedi.

A GRUBU

Kırıkkale Irmak Demirspor
Karakeçili Belediyespor
Hacılar Belediyespor
T. Metal 1963 Spor
Kırıkkale Ayyıldızspor
Sulakyurt Belediyesi ve Gençlik Spor
Delicespor

B GRUBU

Aşağı Mahmutlarspor
Kırıkkale Hacılar Hilal Spor
MKE Çelikspor
MKE Kırıkkalespor
İl Özel İdaresispor
MKE Mühimmatspor

HAFTANIN İLK MAÇLARI

A GRUBU

Kırıkkale Irmak Demirspor - Karakeçili Belediyespor
Hacılar Belediyespor - T. Metal 1963 Spor
Kırıkkale Ayyıldızspor - Sulakyurt Belediyesi ve Gençlik Spor
Delicespor – BAY

B GRUBU

Aşağı Mahmutlarspor - Kırıkkale Hacılar Hilal Spor
MKE Çelikspor - MKE Kırıkkalespor
İl Özel İdaresispor - MKE Mühimmatspor

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Amatör kümede heyecan başlıyor
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