Kerem Özmen dünya ikincisi

Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan milli sporcumuz Kerem Özmen, ülkemize gümüş madalya kazandırdı. 63,5 kilo finalinde daha önce şampiyonluk yaşayan Kübalı Andy Cruz Gomez'e puanla mağlup olan boksörümüz, 14 yıl aradan sonraTürkiye'ye madalya gururuyaşatarak büyük bir başarıyaimza attı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da dünya ikincisi sporcuyu tebrik ederek, "Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Kerem Özmen, tarihi bir başarıya imza atarak gümüş madalya kazandı. Gönülden tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı