İstanbul Maratonu’nda 36 yıllık rekor kırıldı

N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nda yarışan milli atlet Hüseyin Can, 2.16:02’lik derecesiyle 1985’ten beri kırılamayan 23 yaş altı Türkiye rekorunu ele geçirdi
Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği tarafından altın kategoride gösterilen N Kolay İstanbul Maratonu'nun 43.'sü dün yapıldı. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Türkiye rekoru da kırıldı. Milli atlet Hüseyin Can, 2 saat 16 dakika 2 saniyelik derecesiyle 1985'ten beri kırılamayan rekoru kırmayı başardı. Eski rekor 2 saat 17dakika ve 26 saniye ile Semih Berber'in elindebulunuyordu. Ugandalı atlet Victor Kiplangat, 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Kiplangat, böylece kariyerindeki ilk maraton birinciliğini elde etti. Kenyalı atlet Sheila Jerotich, 2 saat 24dakika 15 saniyelik derecesiylekadınlarda ilk sırayı elde etti.
RED BULL CHALLENGERS MARATONA İZİNİ BIRAKTI N KOLAY İstanbul Maratonu'nda Red Bull Challengers hem şehre izini bıraktı hem de koşmak isteyenlere ilham oldu. Red Bull Challengers'ta Beat Run Crew, Rundamental,Karşıyaka One Team, No ReasonCo. ile Runarchy koşu grupları ve tüm üyeler kat ettikleri kilometreleri RedBull.com/sehreizinibirak üzerindeki online haritaya yansıttı. Türkiye'nin online aktif haritasını çıkartmayı amaçlayan projede katılımcılar koşarak, yürüyerek ya da bisiklet sürerek şehre izlerini bırakıyor.
15 KM YARIŞINDA İKİ TÜRK ATLET KÜRSÜYE ÇIKTI
15 kilometre koşusunda Türk sporcular, üçüncü sırada yer aldı. Erkeklerde Kenan Sarı 45.58'lik derecesiyle üçüncü olurken, kadınlarda Meryem Erdoğan 53.43 ile aynı dereceyi elde etti. Kadınlar tekerlekli sandalye yarışında ilk üç sırada Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet yer aldı. Erkeklerde ise Biro l Kamar birinci, Muhammed Safa Bakan ikinci ve Ömer Cantay üçüncü oldu.