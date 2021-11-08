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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Türkkan’dan tarihi kupa

Türkkan’dan tarihi kupa
TÜRKİYE'NİN rallideki en yetenekli genç pilotlarından Red Bull sporcusu Ali Türkkan, tarihi bir başarıya imza attı. Castrol Ford Team Türkiye pilotu ve Red Bull sporcusu Türkkan, Almanya'nın Boxberg/Oberlausitz kentinde düzenlenen Avrupa Ralli Kupası büyük finalinde 'Gençler' ve 'İki Çeker' kategorilerinde kupa kazanarak Türk spor tarihinde bir ilki başardı. 2021 Balkan Ralli Kupası'nda yine 'Gençler' ve 'İki Çeker' kategorilerinde şampiyonluğa ulaşan Türkkan, Avrupa Ralli Kupası'nda 'Gençler' kategorisinde kupa kazanan ilk Türk pilot oldu.

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Türkkan’dan tarihi kupa
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