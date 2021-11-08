Türkkan’dan tarihi kupa

TÜRKİYE'NİN rallideki en yetenekli genç pilotlarından Red Bull sporcusu Ali Türkkan, tarihi bir başarıya imza attı. Castrol Ford Team Türkiye pilotu ve Red Bull sporcusu Türkkan, Almanya'nın Boxberg/Oberlausitzkentinde düzenlenen AvrupaRalli Kupası büyük finalinde'Gençler' ve 'İki Çeker' kategorilerindekupa kazanarak Türkspor tarihinde bir ilki başardı.2021 Balkan Ralli Kupası'nda yine 'Gençler' ve 'İki Çeker' kategorilerinde şampiyonluğa ulaşan Türkkan, Avrupa Ralli Kupası'nda 'Gençler' kategorisinde kupakazanan ilk Türk pilot oldu.