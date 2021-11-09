Haber hattı

Messi, Barça'dan büyük değil BARCELONA'NIN yeni teknik direktörü Xavi, Nou Camp'ta 10 bine yakın taraftarın da katıldığı bir imza töreni ile görevine başladı. 30 Haziran 2024'e kadarimza atan Xavi, "Barcelona, dünyanın en büyük takımı. Barcelona'nın sürekli talepkâr olması gerekir. Ne kaybeder ne de berabere kalır. Burada kazanmak gerekir. Göreve gelince Leo Messi bana mesaj attı, iyi şanslar diledi. Ama ne Messi ne Eto'o veya Ronaldinho artık burada yok. Biz geleceği düşünüyoruz. Hiçbir oyuncu Barça'dan büyük değil!" dedi. Barcelona'nın altyapısından yetişen ve 17 sezon A takım formasını giyen Xavi,4'ü Şampiyonlar Ligi ve 8'i lig şampiyonluğunuolmak üzere toplam 25 kupa kazanmıştı
Deplasman yasağına devam
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, maçlarda alınan Kovid-19 tedbirleri ve seyirci sayısına ilişkin açıklama yaptı. Deplasman yasağının devam edeceğini vurgulayan TFF, "Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021- 2022 Sezonu müsabakalarında stadyumseyirci kapasitesinin tamamı oranındaev sahibi takım seyircisi alınabilir.Müsabakalara misafir takımseyircisi alınmaz. HES sorgulamasına göre risk grubunda bulunan kişiler statlara giremez" ifadelerini kullandı.
Turkcell'li yüzücüler tarih yazdı
TURKCELL ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren ve başarılarıyla göz dolduran Türk yüzücüler, Rusya'da gerçekleştirilen Avrupa Kısa Kulvar YüzmeŞampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronzmadalya kazanarak tarih yazdı. Ay-Yıldızlılar, Viktoria Zeynep Güneş ile 400 metre karışıkta tarihinin ilk altın madalyasını elde ederken yine aynı sporcumuz 200 metre karışıkta bronza ulaştı. Bir diğer milli yüzücü Emre Sakçı ise 50 metre kurbağalamada gümüş madalyaya uzanırken Türk milli takımı, kazandığı 3 madalyayla tarihindeki en başarılı dereceye ulaşarak rekor kırdı.
Golbol'de Finlandiya'yı da geçtik
ULUSLARARASI Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek MilliTakımı, Finlandiya'yı 7-4 mağlupetti. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Ay-Yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında Finlandiya karşısında ilk yarıyı da 4-3 önde tamamladı. Türkiye, gruptaki tek mağlubiyetini Almanya karşısında almıştı.