Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 9.11.2021

Haber hattı

Haber hattı
Messi, Barça'dan büyük değil
BARCELONA'NIN yeni teknik direktörü Xavi, Nou Camp'ta 10 bine yakın taraftarın da katıldığı bir imza töreni ile görevine başladı. 30 Haziran 2024'e kadar imza atan Xavi, "Barcelona, dünyanın en büyük takımı. Barcelona'nın sürekli talepkâr olması gerekir. Ne kaybeder ne de berabere kalır. Burada kazanmak gerekir. Göreve gelince Leo Messi bana mesaj attı, iyi şanslar diledi. Ama ne Messi ne Eto'o veya Ronaldinho artık burada yok. Biz geleceği düşünüyoruz. Hiçbir oyuncu Barça'dan büyük değil!" dedi. Barcelona'nın altyapısından yetişen ve 17 sezon A takım formasını giyen Xavi, 4'ü Şampiyonlar Ligi ve 8'i lig şampiyonluğunu olmak üzere toplam 25 kupa kazanmıştı

Deplasman yasağına devam
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, maçlarda alınan Kovid-19 tedbirleri ve seyirci sayısına ilişkin açıklama yaptı. Deplasman yasağının devam edeceğini vurgulayan TFF, "Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021- 2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz. HES sorgulamasına göre risk grubunda bulunan kişiler statlara giremez" ifadelerini kullandı.

Turkcell'li yüzücüler tarih yazdı
TURKCELL ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren ve başarılarıyla göz dolduran Türk yüzücüler, Rusya'da gerçekleştirilen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak tarih yazdı. Ay-Yıldızlılar, Viktoria Zeynep Güneş ile 400 metre karışıkta tarihinin ilk altın madalyasını elde ederken yine aynı sporcumuz 200 metre karışıkta bronza ulaştı. Bir diğer milli yüzücü Emre Sakçı ise 50 metre kurbağalamada gümüş madalyaya uzanırken Türk milli takımı, kazandığı 3 madalyayla tarihindeki en başarılı dereceye ulaşarak rekor kırdı.

Golbol'de Finlandiya'yı da geçtik
ULUSLARARASI Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Finlandiya'yı 7-4 mağlup etti. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Ay-Yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında Finlandiya karşısında ilk yarıyı da 4-3 önde tamamladı. Türkiye, gruptaki tek mağlubiyetini Almanya karşısında almıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Murat Başoğlu'na 4 ayrı suçtan mahkeme ve ceza...
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
Menderes planladı, Erdoğan gerçekleştirdi: Ilısu'da Türkiye kazandı, onlar kaybetti...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir, kimler faydalanacak? EYT yasası son dakika bugün!
Son dakika: Vitor Pereira'nın geleceği geleceği belli oldu! Fenerbahçe'den Alex De Souza hamlesi...
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 8 Kasım 2021 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor! Türkiye'de bir ilk olacak
Son dakika haberi | 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması: Bakan Bilgin tarih verdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA