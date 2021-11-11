Toprak Razgatlıoğlu için dev hazırlık! 5 bin motosiklet...

Motosiklet sporlarında dünya şampiyonalarının beş kategorisinin dördünde Türk sporcuların başarıyla yarıştığını kaydeden başkan Uçar, "İlk defa, tamamen yüzde yüz antrenmanlarını, eğitimlerini Türkiye'de almış bir Türk evladının da inşallah Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olacak olması, bizim en büyük hayalimizdi, bu hayale çok yaklaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NA 5 BİN MOTOSİKLETLE KARŞILAMA PLANLANIYOR

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya'da gerçekleştirilecek son ayağı öncesi pilotlar klasmanında 531 puanla en yakın rakibi Jonathan Rea'nın (501) 30 puan önünde bulunan Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluğa çok yakın olduğunun hatırlatılması ve Toprak için nasıl bir karşılama düşündüklerine yönelik soru üzerine Uçar, şunları kaydetti:

"Toprak Razgatlıoğlu bizim bir değerimiz, Allah nasip ederse biz şampiyonluğunu da veya ikinci bile olmuş olsa fark etmez onu en az 5 bin motosikletli arkadaşla İstanbul'da havalimanında karşılamayı planlıyoruz. İnşallah şampiyonluk kupasını da getirmiş olursa Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız da başta olmak üzere makamlara onu arz edeceğiz. Ankara'ya konvoyla gelmek için mevsim uygun değil ama inşallah İstanbul'da öyle bir karşılama olacak."

"DÜNYA ŞAMPİYONASI YAPABİLECEĞİMİZ EN AZ 3 PİSTİMİZİN DAHA YAPIMINA BAŞLADIK"

Afyonkarahisar'da dünya motokros şampiyonalarını en üst seviyede çok başarılı gerçekleştirdiklerini dile getiren Uçar, şöyle devam etti: "Dünya şampiyonalarında motokros organizasyonumuz Cumhurbaşkanlığı himaye belgesi alacak kadar üst düzey bir organizasyon haline geldi ve motokros organizasyonumuz ülkemizin tanıtımına 240 milyon avroluk fayda sağlar hale geldi. Bütün bu değerleri artırarak daha güzel ortamlarda, daha güzel formatta yaşatacağımıza olan inancımız tam çok şükür. Federasyon olarak gerçekten bir bütünlük içerisinde 18 yıldır bir aile ortamında çalışan, gayret gösteren bir ekibiz. Bu ekibin de önümüzdeki 4 yıl içerisinde ülkemize ve gençliğimize daha faydalı sportif hizmetler vereceğine inanıyoruz."

Türkiye'nin motosiklet sporunda önemli tesislere kavuşması için çalışmalar yürüttüklerini de belirten Uçar, "Şu anda dünya şampiyonası yapabileceğimiz 3 pistimizin daha yapımına Edirne, Afyonkarahisar ve Düzce'de başladık. Hem motokros hem asfalt pisti için yol yarışları itibarıyla bu üçü de hayata geçtiğinde inşallah Türkiye'de onlarca Toprak, onlarca Can, onlarca Deniz ve Bahattin, Kenan abileri gibi daha onlarca da Kenan inşallah yetiştiriyor olacağız." ifadelerini kullandı.

"2021'DE SPONSORLUK GELİRLERİMİZİ YÜZDE 800 ORANINDA ARTIRDIK"

Sponsor desteklerine yönelik de TMF Başkanı Uçar, "Sponsorluk noktasında en başta Cumhurbaşkanımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilerliyoruz. Birçok ülkede de olduğu gibi devlet destekli ilerleyen bir yapımız var. Elbette ki sponsorlarımız da var, özellikle 2021'de sponsorluk gelirlerimizi yüzde 800 oranında artırdık, inşallah bu artarak devam edecek." diye konuştu.

Başkan Uçar, "Güzel çalışmalarımız var, sponsorluk ve ürün satışı anlamında. Federasyonun marka değerini ticari olarak gelire çevirmeye başladık. Bu değer arttıkça sporcularımız da kulüplerimiz de daha rahat etmeye başlayacak." şeklinde görüş belirtti.