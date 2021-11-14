MotoGP’de pistlerin efsane ismi Valentino Rossi veda etti!

Rossi aylar önce söylediği sözler: "Yaz arasından sonra gelecek yılla ilgili kararımı vereceğimi söylemiştim ve sezon sonunda bırakmaya karar verdim. Ne yazık ki bu, bir MotoGP sürücüsü olarak son yarım sezonum olacak. Bu, gerçekten kolay değil, benim için çok üzücü bir an. 30 yıl ya da daha uzun bir süredir yarışıyorum ve gelecek yıl yarışmayacağımı söylemek ve bilmek çok zor."