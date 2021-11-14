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Giriş Tarihi: 14.11.2021 16:52 Son Güncelleme: 14.11.2021 17:06

MotoGP'de pistlerin efsane ismi Valentino Rossi veda etti!

MotoGP’de pistlerin efsane ismi Valentino Rossi veda etti!

MotoGP'nin efsanevi isimlerinden biri olan İtalyan Valentino Rossi, 42 yaşında pistlere veda etti. Rossi, ilk şampiyonluğunu 2001 yılında yaşadı. 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 ve 2009 yıllarında şampiyon olan Rossi, emeklilik kararı alacağını yaz aylarında açıklamıştı.

2000 yılından beri aktif olarak pistlerde yarışan MotoGP'nin efsanevi isimlerinden biri olan Valentino Rossi, 44 yaşında pistlere veda ettiğini açıkladı. 1996'da başlayan 25 yıllık kariyeri bugün sona erdi. Valentino Rossi, premier sınıfta toplamda 7 Dünya Şampiyonluğu, 9 Grand Prix ve 115 yarış kazanarak tarihe geçmiştir.

İLK ŞAMPİYONLUĞU 2002 YILINDA YAŞAMIŞTI

Rossi, ilk şampiyonluğunu 2001 yılında yaşadı. 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 ve 2009 yıllarında şampiyon olan Rossi, emeklilik kararı alacağını yaz aylarında açıklamıştı.

Rossi aylar önce söylediği sözler: "Yaz arasından sonra gelecek yılla ilgili kararımı vereceğimi söylemiştim ve sezon sonunda bırakmaya karar verdim. Ne yazık ki bu, bir MotoGP sürücüsü olarak son yarım sezonum olacak. Bu, gerçekten kolay değil, benim için çok üzücü bir an. 30 yıl ya da daha uzun bir süredir yarışıyorum ve gelecek yıl yarışmayacağımı söylemek ve bilmek çok zor."

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MotoGP'de pistlerin efsane ismi Valentino Rossi veda etti!
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