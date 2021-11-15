Helal olsun Dayıoğlu

Türk sporcular, Avrupa'da madalyaları toplamaya devam ediyor. Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporculardan Ömer FarukDayıoğlu altın, Rahmet Baran Şimşekgümüş madalya aldı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda Dayıoğlu, 59 kilo finalinde Belaruslu Maksim Bandrevic'iikinci raunt sonrasında 31-8 tekniküstünlükle mağlup edip şampiyon oldu. 78 kiloda Türkiye'yi temsil eden Şimşek de gümüş madalyaya uzandı. Şampiyonanın ilk iki gününde 1 altın (Yiğithan Kılıç) ve 4 bronz (Hatice Pınar Yiğitalp, Sude Yaren Uzunçavdar, Yunus Emre Taş, Nehir Geniş) kazanan Türkiye, madalya sayısını 2 altın,1 gümüş ve 4 bronza yükseltti.