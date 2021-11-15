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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Helal olsun Dayıoğlu

Helal olsun Dayıoğlu
Türk sporcular, Avrupa'da madalyaları toplamaya devam ediyor. Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporculardan Ömer Faruk Dayıoğlu altın, Rahmet Baran Şimşek gümüş madalya aldı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda Dayıoğlu, 59 kilo finalinde Belaruslu Maksim Bandrevic'i ikinci raunt sonrasında 31-8 teknik üstünlükle mağlup edip şampiyon oldu. 78 kiloda Türkiye'yi temsil eden Şimşek de gümüş madalyaya uzandı. Şampiyonanın ilk iki gününde 1 altın (Yiğithan Kılıç) ve 4 bronz (Hatice Pınar Yiğitalp, Sude Yaren Uzunçavdar, Yunus Emre Taş, Nehir Geniş) kazanan Türkiye, madalya sayısını 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronza yükseltti.

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Helal olsun Dayıoğlu
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