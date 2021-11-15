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Giriş Tarihi: 15.11.2021

MotoGP efsanesi Rossi veda etti

MotoGP efsanesi Rossi veda etti
MotoGP'nin efsanevi isimlerinden biri olan İtalyan Valentino Rossi, dün son kez piste çıktı. MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yılın 18. ve son yarışı Valencia Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia kazandı. Daha önce şampiyonluğu garantileyen Monster Energy Yamaha sürücüsü Quartararo yarışı 5. sırada tamamlarken, Petronas Yamaha SRT pilotu Rossi, 10. oldu. Kariyerinin 432. Grand Prix'sinde yarışan, 115 birinciliği ve 8 dünya şampiyonluğu bulunan efsane İtalyan pilot, 42 yaşında motor sporlarını bıraktı.

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MotoGP efsanesi Rossi veda etti
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