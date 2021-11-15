Potanın Perileri tam gaz devam

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Polonya'yı 52-41 mağlup etti. Karşılaşmaya üstün başlayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, ilkperiyodu 12-8 önde tamamladı. İkinci çeyrekte pas hatalarına rağmen üstünlüğünü korumayı başaran Türkiye, devreyi de 24-19 önde bitirdi. Oyun hakimiyetini üçüncü periyotta sürdürerek durumu 40-25'e getiren Potanın Perileri, salondan 52-41 galip ayrıldı. Bahar Çağlar Ökten12 sayıyla maçın en skoreriolurken, Merve Aydın 11, Pelin Bilgiç 10 sayı kaydetti. Ekibimiz, gruptaki ilk karşılaşmasında da Slovenya'yı 78-62 yenmişti.
'GERİ ADIM ATMADIK'
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, "Başrolde aslında İzmitli sporseverler vardı. Maçın başından sonuna kadar bizi desteklediler. Maç içerisinde inişli çıkışlı grafiklerimiz oldu. Zaman zaman skor bulmakta zorlandık. Ama müdafaadahiçbir zaman geri adımatmadık. Zaten Türk MilliTakımı'nın en önemli özelliğibu. Müdafaayı hiçbir zaman için bırakmıyoruz" dedi.