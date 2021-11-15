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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Potanın Perileri tam gaz devam

Potanın Perileri tam gaz devam

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde ilk maçında Slovenya’yı deviren A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Polonya’yı da yenip 2’de 2 yaptı

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Polonya'yı 52-41 mağlup etti. Karşılaşmaya üstün başlayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, ilk periyodu 12-8 önde tamamladı. İkinci çeyrekte pas hatalarına rağmen üstünlüğünü korumayı başaran Türkiye, devreyi de 24-19 önde bitirdi. Oyun hakimiyetini üçüncü periyotta sürdürerek durumu 40-25'e getiren Potanın Perileri, salondan 52-41 galip ayrıldı. Bahar Çağlar Ökten 12 sayıyla maçın en skoreri olurken, Merve Aydın 11, Pelin Bilgiç 10 sayı kaydetti. Ekibimiz, gruptaki ilk karşılaşmasında da Slovenya'yı 78-62 yenmişti.

'GERİ ADIM ATMADIK'
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, "Başrolde aslında İzmitli sporseverler vardı. Maçın başından sonuna kadar bizi desteklediler. Maç içerisinde inişli çıkışlı grafiklerimiz oldu. Zaman zaman skor bulmakta zorlandık. Ama müdafaada hiçbir zaman geri adım atmadık. Zaten Türk Milli Takımı'nın en önemli özelliği bu. Müdafaayı hiçbir zaman için bırakmıyoruz" dedi.

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Potanın Perileri tam gaz devam
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