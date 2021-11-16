Pete Sampras’a göre en iyisi Djokovic

"Yaşı ilerlemesine rağmen başardıkları takdir edilmeli." diyen Pete Sampras, "Bütün başarılarını, Roger ve Nadal gibi iki harika tenisçiyle rekabette olduğu bir dönemde gerçekleştirdi. Aynı zamanda, gelecek nesil tenisçilerle iyi başa çıktı. Djokovic'in son 10 yılda yaptıkları ortada. Grand slam zaferleri, istikrarı, 7 yıl zirvede kalması. Bana göre, tüm zamanların en iyi tenisçisi olarak anılmak için gereken her şeyi yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Djokovic'in özel bir karaktere sahip olduğunu kaydeden Sampras, "Ben de birkaç yıl boyunca tenisin patronuydum. Ama Djokovic, benden daha istikrarlı. Benden daha çok turnuva ve grand slam kazandı. Onun kariyerine ilişkin uzun süreler konuşabilirim. Başardıklarının bir daha tekrarlanmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Torino kentinde devam eden ATP Finalleri'ndeki ilk maçında Norveçli Casper Ruud'u yenmesinin ardından Djokovic, maç sonu yaptığı açıklamada, "Sampras, Wimbledon'a ilk çıktığında 4 veya 5 yaşındaydım. Maçta raketini istedim ve bu spora olan aşkım, bu olayla başladı. O, benim tenis idolüm." şeklinde konuşmuştu.