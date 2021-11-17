Haber hattı

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Giriş Tarihi: 17.11.2021

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1 milyon Euro prımı hasta çocuklara verdiler
PORTEKIZ karşısında son dakika golü ile Dünya Kupası bileti alan Sırbistan'da oyunculardan örnek davranış geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, oyuncuların başarısı sonrasında prim olarak toplam 1 milyon Euro verileceğini açıklamıştı. Futbolcular ise bu paraya hiç dokunmadan tamamının hasta çocuklar yararına kullanılması kararını aldı.

KADIN FUTBOL TAKIMI birbirine girdi!
PSG Kadın Takımı oyuncusu Kheira Hamraoui 4 Kasım'da takım arkadaşları ile yediği yemeğin ardından evine dönerken 2 saldırgan tarafından darp edilirken, sporcunun bacaklarına demir çubuklarla vurulmuştu. Olayın ardından polis, kendisini eve bırakan takım arkadaşı Aminata Diallo'yu gözaltına alırken olay daha da büyüdü ve eski Barcelonalı Abidal ile eşine uzandı. Diallo'nun, saldırıya uğrayan Hamraoui yerine milli takıma çağrılması ile olay daha da alevlenirken Hamraoui'nin telefon sim kartının Abidal adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Abidal'in eşi Hayet Abidal'in da adı azmettirici olarak olayda geçerken polis sorgusu sürüyor.

'ÜMIT'LERIMIZ ÇOK AZALDI
ÜMİT Milli Futbol Takımımız, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda I Grubu'ndaki 5. maçında Alanya'da Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu ve liderlik şansı kalmadı. A Spor'dan yayınlanan karşılaşmanın 4. dakikasında konuk ekip, penaltıdan Lindstrom ile ağları sarstı. 21'de Daramy farkı ikiye çıkarırken 51'de Gökdeniz'in şık golü sonucu belirledi: 2-1. Ay-Yıldızlı ekibimiz 4 puanda kalırken, ikinci olma ihtimalimiz de iyice zora girdi.

İngiltere'de Mendy skandalı bitmiyor
İNGİLTERE'DE Benjamin Mendy kaosu yaşanıyor. Manchester City'nin kadrosunda bulunan Mendy, 4 kadına tecavüz ettiği ve 1 kadına da cinsel ististmarda bulunması sebebiyle cezaevindeydi. Dün İngiltere Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fransız futbolcu, 2 tecavüz için daha soruşturma altında. Ada ekibi, soruşturmalar tamamlanana kadar Mendy'yi kadro dışı bıraktığını açıklamıştı.

Feghouli golünü attı Cezayir bileti kaptı
DÜNYA Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 6. maçında Galatasaray forması giyen Feghouli'nin de oynadığı maçta Cezayir, konuk ettiği Burkina Faso ile 2-2 berabere kaldı. Skor 1-1'ken 46. dakikada oyuna giren Feghouli, 68'de golünü attı. 83'te rakip takım penaltıdan Dayo ile ağları sarsınca maç 2-2 bitti. Cezayir bu sonuçla liderliğini koruyarak play-off oynamaya hak kazandı

'Ronaldo soğuk su bile vermez!'
MANCHESTER United'ın eski oyuncusu Patrice Evra, 2006-2009 arasında ManU'da birlikte oynadığı Ronaldo'nun evinde yediği yemeği anlattı… "Bir kez beni öğlen yemeğine çağırdı. Masada sadece salata, tavuk ve su vardı. İnanılmaz sıkıcı. Öğünlerini hiç bozmuyor. Su bile soğuk olmuyor. Bazen ona gitmeden önce yemek yiyerek giderdim" diyerek eski takım arkadaşına takıldı.

Başka bir İtalya gerekiyor!
EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya, Dünya Kupası için playoff'lara kalınca ülkede moraller altüst oldu. Kuzey İrlanda karşısında 0-0'lık beraberlik ile İsviçre'nin gerisinde kalan Azzuriler büyük şaşkınlık yaşarken basında ise "Gök Mavililer, ne hayal kırıklığı", "Başka bir İtalya gerekiyor", "FIFA sıralamasında 58. sıradaki K.İrlanda'ya bir gol dahi atamadık" başlıklarıyla eleştiri yapıldı.

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