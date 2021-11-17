Haber hattı

1 milyon Euro prımıhasta çocuklara verdiler
PORTEKIZ karşısında son dakika golü ile Dünya Kupası bileti alan Sırbistan'da oyunculardan örnek davranış geldi. SırbistanCumhurbaşkanı AleksanderVucic, oyuncuların başarısısonrasında prim olarak toplam1 milyon Euro verileceğiniaçıklamıştı. Futbolcular ise bu paraya hiç dokunmadan tamamının hasta çocuklar yararına kullanılması kararını aldı.
KADIN FUTBOL TAKIMIbirbirine girdi! PSG Kadın Takımı oyuncusu Kheira Hamraoui 4 Kasım'da takım arkadaşları ile yediği yemeğin ardından evine dönerken 2 saldırgan tarafından darp edilirken, sporcunun bacaklarına demir çubuklarla vurulmuştu. Olayın ardından polis, kendisini eve bırakan takım arkadaşı Aminata Diallo'yu gözaltına alırken olay daha da büyüdü ve eski Barcelonalı Abidal ile eşine uzandı. Diallo'nun, saldırıya uğrayanHamraoui yerine milli takımaçağrılması ile olay dahada alevlenirken Hamraoui'nintelefon sim kartının Abidaladına kayıtlı olduğu ortayaçıktı. Abidal'in eşi Hayet Abidal'in da adı azmettirici olarak olayda geçerken polis sorgusu sürüyor.
'ÜMIT'LERIMIZ ÇOK AZALDI ÜMİT Milli Futbol Takımımız, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda I Grubu'ndaki 5. maçında Alanya'daDanimarka'ya 2-1 mağlup oldu veliderlik şansı kalmadı. A Spor'dan yayınlanan karşılaşmanın 4. dakikasında konuk ekip, penaltıdan Lindstrom ile ağları sarstı. 21'de Daramy farkı ikiye çıkarırken 51'deGökdeniz'in şık golü sonucu belirledi: 2-1. Ay-Yıldızlı ekibimiz 4 puanda kalırken, ikinci olma ihtimalimiz de iyice zora girdi.
İngiltere'de Mendyskandalı bitmiyor
İNGİLTERE'DE Benjamin Mendy kaosu yaşanıyor. Manchester City'nin kadrosunda bulunan Mendy, 4 kadına tecavüz ettiği ve 1 kadınada cinsel ististmarda bulunması sebebiyle cezaevindeydi. Dün İngiltere Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fransız futbolcu, 2 tecavüziçin daha soruşturma altında. Ada ekibi, soruşturmalar tamamlanana kadar Mendy'yi kadro dışı bıraktığını açıklamıştı.
Feghouli golünü attıCezayir bileti kaptı
DÜNYA Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 6. maçında Galatasaray forması giyen Feghouli'nin de oynadığı maçta Cezayir, konuk ettiği Burkina Faso ile 2-2 berabere kaldı. Skor 1-1'ken 46. dakikadaoyuna giren Feghouli, 68'de golünü attı. 83'te rakip takım penaltıdan Dayo ile ağları sarsınca maç 2-2 bitti. Cezayir bu sonuçla liderliğinikoruyarak play-off oynamaya hak kazandı
'Ronaldo soğuksu bile vermez!'
MANCHESTER United'ın eski oyuncusu Patrice Evra, 2006-2009 arasında ManU'da birlikte oynadığı Ronaldo'nun evinde yediği yemeği anlattı… "Bir kez beni öğlenyemeğine çağırdı. Masada sadecesalata, tavuk ve su vardı.İnanılmaz sıkıcı. Öğünlerini hiçbozmuyor. Su bile soğuk olmuyor.Bazen ona gitmeden önceyemek yiyerek giderdim" diyerek eski takım arkadaşına takıldı.
Başka bir İtalya gerekiyor!
EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya, Dünya Kupası için playoff'lara kalınca ülkede moraller altüst oldu. Kuzey İrlanda karşısında 0-0'lık beraberlik ile İsviçre'nin gerisinde kalan Azzuriler büyük şaşkınlık yaşarken basında ise "GökMavililer, ne hayal kırıklığı","Başka bir İtalya gerekiyor","FIFA sıralamasında 58. sıradakiK.İrlanda'ya bir gol dahi atamadık" başlıklarıyla eleştiri yapıldı.