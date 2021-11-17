Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Roger Federer, Avustralya Açık'ta olmayacak
Giriş Tarihi: 17.11.2021 11:07

Roger Federer, Avustralya Açık'ta olmayacak

AA
Roger Federer, Avustralya Açık’ta olmayacak

İsviçreli tenisçi Roger Federer, ocak ayında düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta yer almayacak.

Ülkesinin Le Matin gazetesine röportaj veren Federer, diz ameliyatı sonrası rehabilitasyon döneminin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Wimbledon'da oynayabilirsem benim için büyük sürpriz olur" dedi.

Röportajda, Federer'in ocak ayında yeniden koşmaya başlayacağı ve en erken mart-nisan aylarında kortlara dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Kortta ve günlük hayatındaki geleceği için ameliyatın kaçınılmaz olduğunu aktaran Federer, "İleride çocuklarımla kayak yapmak, arkadaşlarımla futbol ya da tenis oynamak istiyorum. Biliyorum çok zor olacak ama ben bu tür mucizelere inanırım. Tenis kortunda tekrar neler başarabileceğimi görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Geri dönmeye çalışmanın hayranlarına teşekkür etme şekli olduğunu kaydeden deneyimli sporcu, kendisini destekleyenlerin geçen sezon çim korttaki performansından daha iyisini hak ettiklerini söyledi. Dünya klasmanının ilk 10'una ilk kez Mayıs 2002'de giren ve 968 hafta kalan 40 yaşındaki Federer, geçen ay ilk 10'un dışına çıkmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları sürüyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
Son dakika: Karadağ-Türkiye maçı sonrası flaş sözler! "Milli takıma yakışır, biz zoru severiz! Stefan Kuntz bu maçta Burak Yılmaz'a..."
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Hem küfürbaz hem dolandırıcı! Türkkan'ın Korkmaz Yiğit'i dolandırdığı ortaya çıktı!
Son dakika: Dünya Kupası Elemeleri bitti! İşte A Milli Takım'ın Play-off'taki muhtemel rakipleri...
Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu'nda garanti aşıldı hazine kazandı
Son dakika: Ümit Karan'dan yıllar sonra Burak Yılmaz ve Fatih Terim itirafı! "Her maç kavga ederdik, Fenerbahçe maçından sonra..."
Şerif Kunt 72 yaşında yeni takımına imza attı!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
ARKADAŞINA GÖNDER
Roger Federer, Avustralya Açık'ta olmayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA