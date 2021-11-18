’Cep Herkülü’ 4 yıl önce aramızdan ayrıldı! Naim Süleymanoğlu anılıyor

BAŞKAN ÜNLÜ: "NAİM SÜLEYMANOĞLU, YÜZYILLAR GEÇSE DE HER ZAMAN ANILACAK"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu'nun sadece Türk halteri için değil, dünya halteri için de anlamının büyük olduğunu belirterek, "Naim Süleymanoğlu, yüzyıllar geçse de her zaman anılacak, benim için ayrı bir değeri de nikah şahidim olmuştur, hiçbir zaman unutulmayacaktır. Biz onunla çok tartışırdık ama hiçbir zaman gücenmedik, darılmadık birbirimize. O zor günlerinde de İstanbul'a ziyaretine 3 kez gittim ama görüşmek mümkün olmadı. Gönlüm isterdi ki Naim şimdi yanımızda olsaydı, keşke beraber olsaydık, bana kızsaydı, bağırsaydı, çağırsaydı." ifadelerini kullandı.