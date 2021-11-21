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Giriş Tarihi: 21.11.2021 21:36 Son Güncelleme: 21.11.2021 21:51

Galatasaray Başkanı Burak Elmas' Halil Umu Meler'i ve TFF'yi topa tuttu! "Çok çok çok kötü, yarın TFF'ye gideceğim"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ Halil Umu Meler’i ve TFF’yi topa tuttu! Çok çok çok kötü, yarın TFF’ye gideceğim

Süper Lig'in 13. haftasında dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 90+4'de Miguel Crespo'nun attığı golle 2-1 mağlup etti. Derbinin hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösteren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim. Bu toplantıda MHK başkanının olmasını ve Halil Umut Meler'in hakem raporunun da olmasını isteyeceğim." dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 90+4'de Miguel Crespo'nun attığı golle 2-1 mağlup etti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada derbinin hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

Burak Elmas'ın açıklamları şu şekilde;

"Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bunu tahmin etmemize rağmen, iyi niyetliyiz ya, bir şans verelim dedik. Son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatan, bize kart ve kartlar vermeye çalışan bir saha yönetimi vardı. Çok direndim. Konuşmayalım, bu iş düzelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın diye. Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim.

TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim. Bu toplantıda MHK başkanının olmasını ve Halil Umut Meler'in hakem raporunun da olmasını isteyeceğim. Bazı kulüpler el altından bunu alıyor. Biz bunun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Hakem performansının nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Sadece hakemlerin değil, gözlemcilerin de. TFF üyeleriyle ilgili de bir uyarı yapmak istiyorum.

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Bugün gelen TFF yetkilisi, nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Biliyorsunuz sezon başından beri, son derece yapıcı bir üslupla, Türk sporunun içinde bulunduğu bataklıktan, Galatasaray'ın önderlik yaparak Türk sporunu buradan çıkaracak bir anlayış sergiliyoruz.

Sistemi düzeltme çabalarımız, maalesef sistemin içindeki çürümüş düzen tarafından sürekli sorgulanıyor ve engellenmeye çalışılıyor. MHK'yle ilgili uzun süredir bir sistem değişikliği çabası içindeyiz."

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas' Halil Umu Meler'i ve TFF'yi topa tuttu! "Çok çok çok kötü, yarın TFF'ye gideceğim"
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