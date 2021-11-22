Toprak Razgatlıoğlu’ndan şampiyonluk sözleri! ’Babam için kazandım’

Her zaman beraber antrenman yaptık beraber çalıştık her yarışta beni yalnız bırakmadı ve hayalimiz olan dünya şampiyonluğunu kazandık kolay bir sezon olmadı herkes elinden geleni yaptı. Elhamdülillah Dünya Şampiyonu olduk. Benim için çok özel bir şampiyonluk oldu, çünkü bunu ben babam için kazandım.

Zor süreçlerden geçtik ve o her zaman varını yoğunu satıp benim ile ilgilendi ve dünya şampiyonu olacağımı söylerdi. O gün bugün ama o bu anlara canlı şahit olamadı.