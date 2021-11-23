Dünya şampiyonu çiçeklerle karşılandı

Bu başarıyı elde eden ilk Türk sporcu olan Razgatlıoğlu, kendileri için zor bir sezon olduğunu belirterek "İnanılmaz bir duygu. Anlatamıyorum bu duyguyu. Çünkü hayalimiz olan dünya şampiyonluğunu aldık. Bu kupayı alıp ülkemize geldik ve gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Tabi ki bizim için çok kolay bir sezon olmadı. Herkes elinden geleni yaptı. En iyisi için çabaladık, çalıştık. Sağ olsun Kenan ağabey bizimle beraber antrenmanlarda oldu ve her yarışımızda bizi yalnız bırakmadı. Biz de onun verdiği emeğin karşılığını verdik. Dünya şampiyonu olduk. Bu bir Türk için ilk oldu. Çok mutluyum. Ülkemde de böyle karşılanmak gurur verici. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.





ZORU BAŞARDI



Toprak Razgatlıoğlu'nun 10 yıl verilen emeğin karşılığını Endonezya'da aldığını ifade eden Kenan Sofuoğlu ise "10 yıl önce Toprak'ı Redbull ile beraber bir elemelere almıştık ve orada seçmiştik. O gün bugündür hep yanındayız. Endonezya'da da beraberdik ve çok zorlu bir şampiyonluk aldı. Motosiklet dalında dünya şampiyonluğuna ulaşmak, bir tane yarışı kazanmakla olmuyor. Bütün dünya turuna çıkacaksın, dünyanın her ülkesinde yarış kazanıp puan toplayıp, ayakta kalıp şampiyonluğa ulaşacaksın. Toprak zoru başardı" dedi





ÖNÜNDE UZUN YILLAR VAR



Kendisinin daha önce Supersport Şampiyonu olduğunu ancak Superbike kategorisinde Türkiye'nin bir şampiyonu olmadığını kaydeden Sofuoğlu "Hayalim Superbike'a bir sporcu yetiştirmekti. Ne mutlu bana ki Toprak gibi yetenekli bir sporcu karşıma çıktı. 10 yıl emeğin ardından onu Dünya Superbike Şampiyonluğuna ulaştırdık. Önünde uzun yıllar var. Henüz 25 yaşında ve inanıyorum ki 10 yıl gibi bir süre ülkemizi dünyanın motor sporlarında zirvede tutacağı konusunda umutluyum. Çünkü buraya kolay gelmedi. Çok uzun yıllar emek verdi, pes etmedi. Önümüzdeki 10 yıl daha bu zirvede kalacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.