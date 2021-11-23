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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Sözünü tuttu, ayakkabı aldı

Sözünü tuttu, ayakkabı aldı
İTALYA Serie A'da ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, iki mağlubiyetle sarsılmıştı. Genoa karşılaşması öncesi ise Mourinho, Ganalı forveti Felix'e, gol atması durumunda ayakkabı alacağı sözünü vermişti. 18 yaşındaki Felix, Genoa ağlarını iki kez sarsıp takımına 2-0'lık galibiyeti getirirken hocasını da sevinçten havalara uçurdu. Dün de Portekizli çalıştırıcı, verdiği sözü tuttu. Oyuncusuna 800 Euro değerindeki ayakkabıyı aldı ve hediyesini verdiği görüntüler de sosyal medyada büyük ses getirdi. Genoa galibiyetinden sonra Mourinho, oyuncusuna bu hediyeyi mutlaka alacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Felix, ilk golünden sonra bu sözümü hatırlatmak için yanıma geldi. Yapacağım ilk şey ona o ayakkabıları almak olacak."

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Sözünü tuttu, ayakkabı aldı
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