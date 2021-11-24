Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz SABAH TV’ye konuştu! Tokyo’nun perde arkası ve Paris hedefleri...

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda büyük başarılara imza atan milli okuçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, SABAH TV'den Sonat Bahar'ın konuğu oldu. Tokyo'da yaşananları, antrenman süreçlerini ve Paris'teki hedeflerini anlatan milli okuçular, takımlar klasmanında da altın madalyayı ülkemize getirmek istediklerini söylediler.
Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda müthiş bir başarıya imza atarak altın madalya kazandı.
Kürsünün en üst basamağına çıkan Gazoz, takım olarak da Yasemin Ecem Anagöz'le birlikte yarıştı.
Gazoz-Anagöz ikilisinden oluşan mix takımımız, Tokyo'da bronz madalya maçında Meksika'ya yenilerek turnuvayı dördüncü sırada tamamlamıştı. Mete ve Yasemin, Paris'te altın almak istediklerini ifade etti.
Antrenman süreçlerini anlatan Mete Gazoz, motivasyon kaybı yaşamadığını ifade ederken şöyle konuştu: "Antrenman sürecinde benim motivasyonum düşmez, sadece beklentiyle gittiğim bir turnuvada beklentilerimi başaramayınca modum düşer. Neden olmadığını sorgularım doğal olarak. Fakat kendimi bildiğim için sorunu bulup çözerim."
2018 yılında Avrupa şampiyonu olan Yasemin Ecem ise Mete Gazoz'un herkesin modunu yükselttiğini ve moral verdiğini söyledi.
HEDEF ALTIN MADALYA!
Tokyo'da takım olarak Meksika'ya yenildikleri güne dair konuşan Mete Gazoz, "Tokyo'ya giderken ikimiz madalya için gittik, rengi önemli değildi madalyanın. Ancak Paris 2024'e altın madalya için gideceğiz.
Takım olarak hala dünyanın en iyi 2 takımından biriyiz. Tokyo'da o gün bizim günümüz değildi, belki 1 gün önce ya da sonra olsa madalya alırdık ama o gün olmadı. Paris'te altın alacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Tokyo'da madalyaya çok yaklaştıklarını söyleyen Yasemin Ecem Anagöz ise, "Tokyo'da madalyanın kıyısandan döndük. son 4'e kalınca her takım iyi oluyor. Biz istiktarlı bir takımız, bir turnuvada dördüncü oluruz bir turnuvada birinci ya da ikinci olabiliriz ama daha aşağılara düşmeyiz. Paris'te de altın hedefliyoruz" dedi.