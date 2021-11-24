Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz SABAH TV’ye konuştu! Tokyo’nun perde arkası ve Paris hedefleri...

Antrenman süreçlerini anlatan Mete Gazoz, motivasyon kaybı yaşamadığını ifade ederken şöyle konuştu: "Antrenman sürecinde benim motivasyonum düşmez, sadece beklentiyle gittiğim bir turnuvada beklentilerimi başaramayınca modum düşer. Neden olmadığını sorgularım doğal olarak. Fakat kendimi bildiğim için sorunu bulup çözerim."

2018 yılında Avrupa şampiyonu olan Yasemin Ecem ise Mete Gazoz'un herkesin modunu yükselttiğini ve moral verdiğini söyledi.