Semih Saygıner'in hedefi büyük! "En yaşlı şampiyon olmak istiyorum"

Gölbaşı'nda inşa edilen tesisin her yönüyle daha iyi olması için Başkan Ersan Ercan ve yönetim kurulunun çalıştıklarını aktaran Saygıner, "Biz sporcular da uluslararası tecrübelerimizi aktarıp tesisin daha iyi olması için tabii ki pozitif eleştirilerimizi getiriyoruz. Yeni açıldı, eksiklikleri olabilir ama genel anlamda bakarsanız belki birçok spor branşında olmayacak kadar güzel bir tesis yapıldı. Bu anlamda hepimiz mutluyuz." diye konuştu.

Bilardonun böyle bir tesise kavuşmasının çok önemli olduğunu kaydeden Semih Saygıner, "Tesiste sadece turnuvanın yapılması değil aynı zamanda gençlerin yetiştirilmesi, bu sporda ileride ülkeyi temsil edecek ve başarı kazanacak adayların oluşması için çok önemli bir adım. Tüm camia adına ve kendi adıma mutluyum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve dünya bilardosunda uzun yıllardır adından söz ettirdiğinin hatırlatılması üzerine de milli sporcu, şöyle konuştu:

"En az 3 sene daha oynarım yani 60 yaşına kadar oynarım. Hatta şöyle bir lafım vardı, '60'tan sonra oynamam' diye. Düşünüyordum, bakıyorum iyiyim arkadaş, taş gibi oynuyorum yani 62 yaşında da oynayacaksam oynarım. Hedefim tabii ki daha yukarılara çıkmak. Önümüzde Dünya Şampiyonası var, herkes şampiyon olmaya gidiyor. Çok zor bir iş, çünkü bir kişi oluyor. Hepimizin hayali Dünya Şampiyonası'na gidip şampiyon olmak. Eğer kendime iyi bakarsam o güne kadar 'en yaşlı dünya şampiyonu' unvanını kazanabilirim belki, bu güzel olur, güzel bir imza olur yani."