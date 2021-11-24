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Giriş Tarihi: 24.11.2021 13:58

U15 ve U17 Kız Milli Takımları bölge seçmeleri Diyarbakır'da yapılacak

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
U15 ve U17 Kız Milli Takımları bölge seçmeleri Diyarbakır’da yapılacak

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan, U15 ve U17 Kız Milli Takımları bölge seçmelerinin Diyarbakır’da yapılacağını söyledi.

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Kadın Milli Takımlar tarafından gerçekleştirilecek olan ve 2005-2006-2007-2008-2009 doğumlu oyuncuları kapsayan seçmelerle alt yaş gruplarında oyuncu havuzunun genişletilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ülke genelinde yapılan seçmelerin sıradaki etabının ise Diyarbakır'da yapılacağını belirten Bayhan, "25 Kasım 2021 tarihinde saat 11:00 - 16:00 arasında Diyarbakır Seyrantepe 1 No'lu Sentetik Çim Sahası'nda gerçekleştirilecek seçmelere 10 farklı kulüpten 75 sporcu katılacak" dedi.

Bayhan, Diyarbakır bölge seçmelerine katılacak oyuncularını kulüplerinin ise şunlar olduğunu söyledi: "Amed sportif faaliyetler Kulübü. 1955 Batman Belediye Spor. Batman Karşıyaka Kadın Futbol Spor Kulübü. Cudi Gençlik ve Spor. Kızıltepe Spor Lisesi Spor. Makam Spor, Malatya Bayanlar Spor, Nuh Spor, Şanlıurfa Gençlik Spor ve Yüksekova Belediye Spor."

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U15 ve U17 Kız Milli Takımları bölge seçmeleri Diyarbakır'da yapılacak
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